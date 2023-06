La dirección de Marie Claire y los sindicatos siguen apurando los plazos para intentar hallar una solución, aunque sea con una mínima actividad, que evite el cierre definitivo de la textil con sede en Vilafranca (Castellón) y que, además, es el motor de una comarca fuertemente azotada por la despoblación.

La reunión de este miércoles (la quinta desde que empezaron las negociaciones) ha acabado con muy pocos avances y eso que ambas partes se han visto las caras durante casi cinco horas. «No ha habido acuerdo, continuamos negociando» han asegurado fuentes sindicales que han añadido que no se ha fijado ninguna fecha concreta para un próximo encuentro.

Tal y como estaba previsto, la empresa ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 190 trabajadores, el 70% de la plantilla, que entraría en vigor el 1 de julio, fecha en la que expira el ERTE que afecta desde principios de año a 110 de sus asalariados. Pero los representantes de los trabajadores se han negado a firmar el acuerdo. «Pretenden que pactemos la salida de 190 empleados, pero eso no lo vamos a consentir si antes no nos dan garantías de que Marie Claire seguirá en activo, aunque sea con una mínima producción», han apuntado fuentes sindicales.

Tanto CCOO como UGT aseguran que la intención de la empresa, que lleva semanas buscando sin éxito un grupo inversor que inyecte entre 3 y 4 millones de euros, es intentar pactar primero un ERE parcial y, al cabo de quince días, despedir al resto de trabajadores. «Su jugada está clara. Lo que quieren es despedir a toda la plantilla, y hacerlo por fases y, después, declararse en concurso voluntario de acreedores. A los trabajadores les quieren sacar del concurso, pero eso no lo permitiremos. Si quieren hacerlo, que lo impongan de manera unilateral», han dicho las mismas fuentes.

De momento no hay acuerdo y el tiempo corre claramente en contra de Marie Claire. Pese a que la dirección de la empresa ha dejado muy claro que si en nueve días no hay acuerdo con los sindicatos, presentará un concurso y, posteriormente, la liquidación, los sindicatos tratan de ganar tiempo. «La única esperanza que tenemos es que compañía encuentre un inversor. No puede ser tan complicado, sobre todo después de que el IVF haya aceptado renegociar la deuda de 21 millones», han descrito fuentes de la negociación.

Reunión con el nuevo Consell

Y mientras la empresa y los sindicatos se emplazan, aunque si fecha, a seguir negociando, los representantes de los trabajadores aseguran que están dispuestos a quemar hasta el último cartucho. «En esta comarca no hay alternativa industrial. Si cierra Marie Claire será una ruina, así que vamos a intentar reunirnos con el nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana para que busque una alternativa»