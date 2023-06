“Son las cinco y media de la mañana, estoy en la estación de tren de Lagos, al sur de Portugal, y aquí empieza la ruta en tren más larga del mundo”. Así arranca el primero de los 25 vídeos de Rama Jutglar (1999, Órgiva) en los que narra el día a día de una aventura intercontinental. El pasado 1 de mayo, este youtuber granadino subía, tan sólo con una mochila a la espalda y un pequeño bolso de mano como equipaje, al primer vagón de una ruta de poco menos de un mes. 21.500 kilómetros, 34 trenes, 15 países y dos continentes más tarde, Jutglar se despedía desde Singapur: “Muchas gracias por el apoyo, voy a descansar y nos vemos en la próxima aventura”.

Esta ha sido la última experiencia de este joven de 23 años enamorado de los viajes. En su canal de YouTube, ‘Ramilla de Aventura’, cuenta sus hazañas a través del mundo a más de 306.000 subscriptores que lo siguen con atención. Esta vez Rama ha dado un paso más allá y se ha sumergido en el reto “más complicado” y en el que más tiempo ha invertido. Sólo utilizando el ferrocarril como medio de transporte y avanzando lo más rápido posible, subiendo al mínimo número de trenes, Rama atravesó Portugal, España, Francia, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Mongolia, China, Laos, Tailandia y Malasia hasta llegar a Singapur.

Tal y como explica el propio Rama Jutglar, la idea de realizar esta hazaña viene de lejos, aunque no ha podido ponerla en marcha hasta que la pandemia ha dado un respiro y se ha podido asegurar de que la guerra entre Rusia y Ucrania no sería un impedimento. “El año pasado me apareció en redes sociales la ruta en tren más larga del mundo y descubrí que un usuario en Reddit había desgranado ligeramente la guía entre Lagos y Singapur. En cuanto la vi pensé que sería muy interesante completarla”, explica.

“Me gusta estar en tránsito. Me encantan los aviones, aeropuertos, trenes y estaciones" Rama Jutglar

A Rama le apasiona tanto el viaje en sí mismo como el destino. “Me gusta estar en tránsito. Me encantan los aviones, aeropuertos, trenes y estaciones. También los autobuses, aunque un poco menos. No me asusta un viaje de 24 horas en autocar y lo puedo coger con ganas. Cuando era pequeño también tuve una época en la que quería ser conductor de autobús”, rememora. Su amor por los grandes viajes puede guardar relación con su más pronta infancia, sospecha. El primer viaje en avión lo hizo con tan sólo nueve meses, cuando sus padres decidieron mudarse de Escocia a Granada por motivos laborales. En el pequeño pueblo de Órgiva creció junto a su hermana, su padre, catalán, y su madre, suiza. Los viajes para visitar a sus familiares que realizaban cada año sirvieron a Rama para acostumbrarse y disfrutar de las largas travesías.

A principios de marzo comenzó con todos los preparativos necesarios para poder desplazarse por los diferentes países que le llevarían hasta Singapur. Fue entonces cuando decidió que mostraría esta aventura a sus seguidores con un vídeo diario, una tarea que tendría que realizar durante el viaje y que hubiera sido imposible sin la labor de Laura, su mánager, y Arnau, su editor de vídeos, que han formado equipo desde Barcelona para ayudarle con esta misión.

Inquietud previa a Rusia y China

El youtuber granadino se subió a ese primer vagón en Portugal y todo fue sobre raíles hasta llegar a la frontera con Rusia, donde abandonaba la Unión Europea para aventurarse a un país que, en estos momentos, vive un clima de tensión por la guerra y donde no tenía ningún tren ni alojamiento reservado previamente. “Al cruzar a Rusia la comunicación fue más difícil porque hay un menor nivel de inglés, tuve que buscar una tarjeta de internet y los pasos fronterizos no son tan sencillos. Pero por todo lo demás no hubo ningún problema. No vi ninguna cara rara por ser español”, asegura Jutglar, que reconoce que también tenía cierta preocupación antes de entrar a China: “Pensaba que me iba a sentir observado o vigilado, pero no. Estuve muy a gusto en China, grababa lo que quería y donde quería. Me encontré muy cómodo y muy libre tanto en Rusia como en China”.

@ramilladeaventura El Viaje En Tren Más Largo Del Mundo - Día 6 ♬ original sound - Rama

Durante los más de 21.500 kilómetros recorridos, Rama vivió “muchos buenos momentos”, pero uno de los que se le quedará grabado en la memoria será el que vivió en la frontera de Lituania hacia Letonia, que no se podía cruzar en tren. “Me encontré con un chaval francés de mi edad que estaba haciendo interrail y, como no le gustaban los buses, hicimos juntos los 20 kilómetros que nos separaban de la siguiente estación caminando por las vías. Fue una coincidencia muy grande que ocurriera aquella situación en un pueblo perdido en Lituania”, relata.

"Cuando llegué a Singapur, aún no asimilaba lo que había hecho, no era consciente de que me había atravesado dos continentes en tren” Rama Jutglar

Muchos kilómetros y anécdotas para el recuerdo después, Rama llegaba a la meta. “Cuando llegué a Singapur, aún no asimilaba lo que había hecho, no era consciente de que me había atravesado dos continentes en tren”, cuenta. “No tuve ninguna emoción exagerada, pero sentí alegría y paz. Llegué al mirador, hice unas cuantas fotos, terminé de grabar y al cabo de dos horas me dio un bajón tremendo de energía. No tenía fuerzas ni para andar, el cuerpo se dio cuenta de que había hecho su trabajo y me quedé K.O.”, reconoce.

Un sinfín de experiencias extremas

No cabe duda de que el viaje más largo del planeta en tren es una buena historia para contar a sus nietos, pero para Rama no es la aventura más extrema que ha retransmitido en su canal. El granadino se ha adentrado en el país menos poblado del mundo, ha cruzado el Sáhara en el tren más peligroso del planeta, ha conocido a los talibán en Afganistán, se ha helado en el lugar habitado más frío y se ha derretido en la ciudad más calurosa, entre muchas otras experiencias. Después de sentir los 54 grados centígrados de Kuwait y los -65 grados de Oimiakón concluye que soporta mucho mejor el frío: “Me adapto bien a las dos. Estoy acostumbrado a los veranos de 40 grados de Granada, pero estoy mucho más cómodo en una temperatura fría. Prefiero estar a -10 grados que a 30 grados”.

Sus aventuras extremas son de lo más variopintas, pero Rama guarda con especial cariño las vividas en Siberia. “A principios de 2022 fui a la región más fría del mundo en mi primer viaje extremo al que iba solo. Fue el vídeo que disparó mi canal de YouTube. Significó mucho personal y profesionalmente también. Quién sabe dónde estaría ahora si no hubiera ido a Oimiakón”, se pregunta. Pero independientemente del tipo de aventura o el lugar extraño que asome a su canal, todos los vídeos guardan algo en común: un ambiente agradable que genera su protagonista y una curiosidad desbordante y contagiosa. “Intento que la gente que vea el vídeo, además de entretenerse, pueda aprender algo de ese país, de geografía, de historia… Trato de transmitir esa curiosidad que tengo para que a la gente le surjan preguntas nuevas. Cuando consigo despertar esa curiosidad me encanta”, afirma.

En la actualidad, son cientos de miles las personas que siguen las andanzas de Rama Jutglar, lo apoyan y comentan sus vídeos y sus publicaciones en redes sociales. Aunque, no siempre fue así. El joven youtuber tuvo que luchar y dedicar mucho esfuerzo y tiempo a un canal, Ramilla de Aventura, que ahora se ha convertido en su profesión. “El 5 de enero de 2020 subí mi primer vídeo. Por un lado, deseaba dedicarme a algo que me permitiera viajar, me llamaba la atención de los youtubers que podían hablar de lo que quisieran y tener sus propias reglas. Y, además, me gustaba la idea de tener un lugar donde poder expresarme y opinar, porque en persona, sobre todo en grupos grandes, no soy de los que más habla, prefiero escuchar. La suma de estas razones provocó la motivación para lanzarme, aprovechando que comenzaba una década nueva”, cuenta.

La perseverancia por bandera

Sin embargo, como muchos comienzos, el suyo tampoco fue sencillo. “Estuve dos años subiendo vídeos de manera regular, cada semana, con prácticamente ningún resultado”, reconoce Rama, que a pesar de las adversidades que se encontró, no desistió: “Había momentos que me planteaba porqué seguía haciendo eso. Pero en el fondo no había otra cosa que me motivara tanto. Había algo que me decía que siguiera adelante”. Tras probar diferentes formatos y temáticas, como una serie de deportes extremos por Europa, que no funcionaron, en enero de 2022 recibió su primer pago de Youtube.

Ahora, 16 meses después de ese primer cobro de 70 euros, ‘Ramilla de Aventura’ ha despegado y ya vuela por sí solo. “Los viajes que he hecho este último año y medio han sido posibles fruto del trabajo que he realizado. No ahorro, pero no me puedo quejar, porque con lo que gano me puedo financiar todas estas aventuras”, apunta. A pesar de estar cumpliendo el objetivo de vivir de sus andanzas por el mundo, Rama no tiene clara cuál ha sido la clave de su éxito en redes, aunque sospecha que tiene mucho que ver con las ideas de los vídeos, la elección de los destinos y la naturalidad con la que acompaña al espectador. “La gente lo veo muy cercano y lo agradece. En muchos comentarios me dicen que sienten como si un amigo les estuviera enseñando el vídeo de su viaje o lo perciben como si hubieran estado en el lugar. Creo que esto engancha”, cuenta el andaluz.

Más aventuras por delante

No cabe duda de que Rama Jutglar se está haciendo un nombre en internet y, poco a poco, se está ganando los corazones de sus seguidores, que cada día son más. El youtuber granadino nos adelanta cuál será su próxima aventura, que ha grabado nada más terminar este reto en Singapur. Pronto, los espectadores podrán ver cómo adentra en la pequeña nación asiática de Brunéi, donde ha sido recibido por “una de las poblaciones más amables” que ha conocido nunca. Otra aventura que también podrán disfrutar muy pronto en las pantallas será la estancia de tres días viviendo en el aeropuerto de Singapur, uno de los más grandes del mundo.

Más allá de estas dos próximas peripecias, Rama Jutglar afirma que tiene intención de continuar descubriendo el mundo acompañado virtualmente por sus seguidores. “En un medio o largo plazo me sigo viendo yendo a sitios remotos, curiosos y extremos”. Y anima además a otras personas a hacer lo mismo y a lanzarse en sus propias aventuras. “El primer viaje que hice fuera de la Unión Europea fue a Marruecos y es una buena opción para empezar. Es barato, accesible y seguro. Los países de Europa del Este también son bastante diferentes a la Europa más Occidental, son asequibles y pueden ser buenos lugares si no se tiene mucha experiencia”, alienta Rama con la vista puesta ya en sus próximas hazañas.