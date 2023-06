Los alquileres son uno de los temas más polémicos a tratar en España. Hay miles de alquileres que son inaccesibles para estudiantes o personas con un salario mínimo en su trabajo. Y aun así, hay caseros que no dudan en subir el precio utilizando cualquier tipo de escusa.

Uno de los últimos casos lo ha compartido Ana, una usuaria de Twitter conocida como @Alcachofitaa2. Resulta que esta semana ha tenido una conversación con su casero porque quizás necesita quedarse en el piso durante algunos meses de veranoy, el casero ha intentado subirle el precio del alquiler por ser algo excepcional.

"Le he vuelto a dejar planchado"

"Está el casero como loco por subirnos el alquiler. Con otra persona lo mismo cuela, pero le he vuelto a dejar planchado", explica en su tweet.

Los mensajes del chat dan a entender que la mujer se irá del piso en los próximos días, aunque todavía está esperando que le den el visto bueno. Por ello, el casero no duda en preguntarle cuando podrá tener el piso disponible, a lo que ella responde: "No te preocupes, te vamos avisando. ¿Julio? ¿Agosto como muy tardar? Si nos lo aprueban, claro. No creo que nos lo rechacen, pero la opción está ahí también".

Ahí es cuando el hombre aprovecha para conseguir hacer un nuevo contrato con el que poder aumentar el alquiler: "Pues habría que hacer un contrato nuevo de esos meses, porque el que tenéis caduca". Ante el aviso, la inquilina responde de manera tajante.

"En realidad no es necesario. Con la ley de arrendamientos que hay ahora mismo, los contratos son vigentes durante cinco años. Así que por eso no te preocupes", explica contundente, a lo que el casero acepta. A modo de broma, la inquilina ha asegurado que "Este en dos días sale por la tele diciendo que tiene okupas, os lo digo".

