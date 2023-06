Bueno, alcalde: ¿Cuáles son sus medidas?

Le prometí al autor de la ocurrencia (un buen amigo periodista) que, si alguna vez entrevistaba a Antonio Moreno, empezaría con ese chiste con doble sentido. Básicamente para ver cómo encaja el nuevo alcalde este tipo de bromas. Antonio, sentado ante un café en el bar de su pueblo, suelta una carcajada y explica: “No pasa nada, porque yo soy el primero en bromear con esto. Si tú eres el primero en soltar el chiste sobre ti mismo, desactivas lo que venga después”.

Bien jugado. Y es que Antonio Moreno (Albacete, 1984) viene de una profesión poco común que se presta a este tipo de chascarrillos. Antonio ha sido monaguillo antes que fraile. O mejor dicho, actor porno gay antes que alcalde electo por el Partido Popular. Trabajaba con el sobrenombre de Héctor De Silva. Y por eso se popularizó su nombre durante la última campaña electoral.

Ha sucedido en Carcelén. Un pueblo manchego de 600 habitantes incluido en la lista de los ‘pueblos mágicos’ de España, cuyo principal atractivo turístico es su carrera de antorchas del 23 de agosto. Un lugar de leyenda que vive de los molinos y la agricultura. Y donde las elecciones han dejado un resultado inédito: tras tres mandatos consecutivos mandando el PSOE, acaba de darse el sorpasso popular. Por primera vez en 12 años, gobernará el PP.

Han ganado con una lista de gente joven, treintañeros casi todos, sin experiencia en política. “No podíamos estar quejándonos sin hacer nada y no mojarnos el culo por mejorar la situación. Y la gente nos pedía un equipo de gente nueva”. Clamaban por la inacción de los socialistas. Reivindicaban que el pueblo necesita un cambio. Un meneo. Y el cabeza de lista elegido para dárselo es Antonio Moreno. Un tipo de Albacete que conoció Carcelén cuando trabajaba como bombero forestal y se enamoró del pueblo. Ahora, da su primera entrevista a un medio escrito (a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica) después del éxito electoral.

A mí me han increpado por presentarme con el PP, no por maricón

Ganadero vocacional

“Yo nací en Albacete, pero hace ya 6 años que me vine con mi pareja a vivir aquí. Ya no hago cine para adultos. Ahora soy ganadero. Tengo 750 cabras y nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana para ordeñarlas. Desde muy pequeño siempre me gustaron los animales y la ganadería. Mi abuelo tenía ovejas y siempre me encantó. Cuando vine aquí con mi pareja dijimos: ¿Por qué no?"

De bombero a actor de cine X gay. "En realidad lo compaginaba. De hecho, como tenía que viajar mucho, los compañeros me cambiaban el turno sin problema cuando estaba de bombero forestal y tenía que viajar para ir a rodar. He estado en Miami, Las Vegas, Londres o Los Ángeles. Son lugares a los que no hubiera viajado si no fuese por el porno", explica, acompañado de Pedro y Aída, dos de los jóvenes que iban con él en las listas.

Fue una entrevista a un periódico local, El Digital de Albacete, el que levantó toda la polvareda. Allí reconocía cuál fue su trabajo por espacio de tres años. A partir de ahí la vorágine. Decenas de medios de comunicación pidiéndole una entrevista que él se negó a dar hasta que hubiese resultados de las elecciones. "Pensamos que con lo que había ya había bastante, que quizás una entrevista nos podría perjudicar".

No obstante, donde le han mostrado su apoyo incondicional ha sido en las urnas. Han ganado por 13 pírricos votos, "pero es que aquí es así. No llegamos a 500 habitantes y los resultados siempre son muy ajustados. Sólo se presentaban dos listas: la nuestra y la de los socialistas que llevan tanto tiempo gobernando aquí. Ahora, el Partido Popular ha obtenido 4 concejales y ellos 3", resume.

Apoyo ciudadano

¿Y qué hubo de lo suyo? ¿Cómo afectó, para bien o para mal, que se conociese su antigua ocupación en un pueblo tan pequeño? Antonio asegura que "no ha sido una campaña fácil, porque este es un pueblo muy político. Se vive mucho y hay gente con las ideas muy cerradas. Nos hemos encontrado a gente que nos ha increpado o nos ha dejado de hablar. Pero fíjate, yo nunca había tenido problemas en el pueblo por mi condición sexual o por mi antiguo trabajo. A mí me han increpado por presentarme con el PP, no por maricón", sentencia Moreno.

También cuenta que ellos han tratado de dejar esta cuestión al margen, aunque ha sido imposible: "Nosotros no lo sacamos porque no era necesario, no todo el pueblo lo sabía, con lo cual tampoco era algo que fuera necesario sacar para hacer la campaña. Quien lo sacara, nos hizo la campaña totalmente. Porque después de eso, Carcelén no solo se escuchó a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos va muy bien para dar a conocer nuestro entorno y nuestras tradiciones. Mal no nos ha venido. Y hay gente a la que sí que le ha sentado mal que alguien lo hubiera sacado para utilizarlo en nuestra contra. Con lo cual, yo creo que eso todavía nos dio la posibilidad de ganar más votos".

Le preguntamos si ha detectado algo de guerra sucia durante la campaña, porque nos hemos enterado de que incluso hubo vecinos tratando de convencer a ancianos para que no votasen al PP por el pasado del candidato. Nos llega la anécdota de que hubo gente que fue a casa de un vecino de 80 años a decirle cosas contra Antonio para evitar que les votase. Pero que el hombre les dijo: "Mira, yo como decía Bárbara Rey: cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana". Tanto Antonio como sus compañeros se niegan a meterse en esos berenjenales: "Nosotros tenemos claro que hemos ganado bien y haciendo una campaña muy limpia. Lo queremos dejar ahí. Y vamos a gobernar para todo el pueblo".

Y es que, añaden, Carcelén no es un pueblo homófobo: "El año pasado celebramos por primera vez el Día del Orgullo Gay. Era la primera vez que se festejaba en uno de los 24 pueblos de la comarca de La Manchuela y tuvimos el apoyo del anterior gobierno. La cosa fue muy bien, se hizo una fiesta del agua y se montó una barra y música. Este año lo volveremos a hacer", explica su compañero Pedro.

Las denuncias

Alcalde, ¿tiene usted Onlyfans?

Yo no.

¿Cómo que no? Yo le sigo en redes, Héctor De Silva, y habitualmente promociona su Onlyfans...

Tú no puedes seguirme en redes porque no tengo. Me las quité todas.

Entonces, ¿esas cuentas?

Esas cuentas son de gente que me suplanta la identidad. Tenemos constancia de que existen y ya hemos denunciado alguna, pero no podemos hacer nada por que las quiten.

Antonio no reniega de su pasado, pero tampoco lo explota actualmente. Ahora es ganadero y lo va a seguir siendo: "Todos los que hemos entrado al Ayuntamiento vamos a seguir viviendo de nuestros trabajos. Nadie va a vivir de la política. El PSOE sí que tenía a una persona liberada, cobrando un sueldo como político. Pero eso con nosotros se va a acabar. Con ese dinero vamos a crear un plan de empleo para contratar a una o dos personas. Para hacer tareas de mantenimiento, construcción o jardinería. Aquí en el pueblo siempre hay cosas que hacer", explica Antonio.

Y como proyectos para el pueblo, tienen varias prioridades: "El mayor marrón son las Fiestas de los Montones, que son en agosto y tenemos que organizarlas rápido, como la fiesta mayor de Las Casas de Juan Gil, que es una pedanía que depende de Carcelén". También tendrán que meterse a fondo adecentando la piscina municipal o con la cuestión recaudatoria: "Lo que necesitan los vecinos es arreglar las calles. Es primordial. O mejorar la calidad del agua, que tiene una cantidad de cal flipante. También queremos bajar los impuestos. Tenemos tanto el IBI como el impuesto de circulación que están muy altos".

Otro de los asuntos pendientes es la licencia para los bares, muchos de los cuales están cerrados por las condiciones de la concesión. "Bares ahora mismo tenemos dos, aunque estamos pendiente de que la concesión otros dos, que ha quedado desierta las últimas tres veces que el Ayuntamiento los sacaba a subasta. Así seguimos y son bares que están muy bien. Pero parece que las condiciones que han puesto no gustan mucho, porque se están pidiendo cantidades muy elevadas por tres meses, ya ni por un año completo".

¿Por qué el PP?

Vista la situación, sólo queda preguntar por qué se han enrolado al Partido Popular, cuando la reivindicación LGTBI viene tradicionalmente de los partidos más a la izquierda que a los sectores conservadores. Sin embargo, recuerdan desde la lista que "en Chueca ha ganado el Partido Popular. Las cosas han cambiado mucho".

"El Partido Popular ha sido un partido que nos ha dado la opción de una lista de gente nueva que no tiene nada que ver con política. Y que confía en nosotros sin ningún tipo de condiciones. Sí que es verdad que la mayoría de nosotros somos de derechas, pero en nuestra lista va gente de izquierda. No es una cuestión ideológica".

"No solo el votante, sino que incluso el partido ha cambiado radicalmente. El partido ha evolucionado, igual que los socialistas hace 30 años. No serían tan progresista ni liberales como dicen que son ahora. Tenemos que normalizar esto. Por eso yo, cuando me hacen alguna pregunta de mi condición sexual e intento contestar lo más breve posible para darle normalidad de verdad, porque si de verdad queremos normalidad, no podemos estar pensando en si uno es gay o no es gay o si una es lesbiana o no. Realmente creo que es algo que en cuanto a la condición personal de cada uno no va a afectar. El que yo sea una cosa, sea otra... da igual. Voy a seguir siendo la misma persona", concluye.