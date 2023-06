Especialistas en Psiquiatría Infantil y Juvenil han advertido que se está produciendo un incremento "notable" en los trastornos y problemas de salud mental entre menores, y que estos se inician cada vez a edades más tempranas, porque "los adolescentes son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que está cada vez más enferma". Además, han lamentado que el principal problema a la hora de combatir y prevenir estas situaciones es la falta de recursos públicos.

Así se ha expuesto en el 66º Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA), inaugurado este jueves en la sede de Fundación Adeit, en València, con más de 300 profesionales del ámbito de la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, y la educación social. Han participado, entre otros, la psiquiatra infantil y presidenta del congreso, Inma Marcos; la presidenta de la asociación española, María Luisa Lázaro, y la psiquiatra infantil del Hospital La Fe Nuria Yáñez.

Lázaro ha incidido en que "ha habido un aumento muy notable en los últimos años" de trastornos de salud mental entre niños y adolescentes. Las expertas se han referido, en el caso de la primera infancia de cero a cuatro años, a trastornos del desarrollo, emocionales o TEA. En menores de más edad, han apuntado a un aumento de conductas autolíticas y trastornos de conducta alimentaria, entre otros.

Informe

AEPNYA cita un informe presentado en el Congreso de Actualización de Pediatría en 2023, que refleja que las consultas relacionadas con el suicidio se han multiplicado por 18,8 entre 2009 y 2021, aunque el número de suicidios consumados se ha mantenido estable o ha aumentado más moderadamente, según datos del INE en los últimos cuatro años disponibles, 2017-2020. Las consultas por autolesiones se han multiplicado por 56,1 desde 2009.

Además, según un informe de ANAR, en el último año las consultas telefónicas por trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han aumentado un 154,7%, por duelo un 138,9%, por adicciones un 41%, por síntomas depresivos un 31,5%, por ansiedad un 25,6% y por problemas de conducta un 9,6%.

Como posibles causas, Lázaro, "más allá de la pandemia" y el confinamiento, ha apuntado a cambios sociales desde "hace ya un par de décadas" y a una dificultad para adaptarse a los mismos, que genera "situaciones de acoso escolar, rendimiento académico o tolerancia de frustración", trastornos de la alimentación y aumento de las conductas autolíticas o autolesiones.

"Desde hace un par de décadas hay una dificultad para adaptarse a los cambios sociales, que genera "situaciones de acoso escolar, rendimiento académico o tolerancia de frustración" María Luisa Lázaro - Presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia

Además, ha explicado que "los problemas de salud mental, la patología o los trastornos no son exclusivamente de familias pobres o con mucha adversidad psicosocial", pero estas situaciones sí aumentan su probabilidad. Por ello, ha subrayado que se deben "intentar equilibrar" los factores de riesgo con factores de protección.

Por su parte Nuria Yáñez añade que, en general, los trastornos mentales entre niños y adolescentes están dándose cada vez de forma precoz y antes el inicio de la adolescencia ocurría más cercano a la pubertad.

La presidenta del congreso, Inma Marcos, ha advertido que "los adolescentes son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que estamos muy despistados, muy desorientados e incomunicados". "Hay más patologías porque la sociedad está más enferma también", ha añadido. En esa línea, ha afirmado que "los culpables somos los adultos", que "no hemos tomado decisiones ni estamos tomando las directrices adecuadas".

Falta de recursos

En cuanto a cómo responder a este incremento, Inma Marcos ha aseverado que "el principal problema de salud mental es que no hay recursos públicos ni profesionales", por lo que "los niños no están atendidos ni detectados", y ha lamentado que "crea muchísima impotencia saber lo que hay que hacer y no tener tiempo".

"Los adolescentes son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que estamos muy despistados, muy desorientados e incomunicados" Inma Marcos - Psiquiatra infantil y presidenta del congreso

En ese sentido, ha indicado que "hasta ahora" no había una especialidad en salud mental infantil y juvenil --aprobada recientemente--, cuando "tratar a los niños no tiene nada que ver con el trato al adulto". "El niño necesita sentarse, acomodarse a ti, dibujar. Si no tenemos tiempo, no los tratamos bien (...) Hay mucha lista de espera, se acortan las visitas y ahora se ve a los niños cada cuatro meses, eso es una barbaridad", ha expuesto. "En la Comunidad Valenciana estamos fatal, pero en toda España estamos fatal" y los servicios públicos "son totalmente insuficientes", ha afirmado.

"Hay mucha lista de espera, se acortan las visitas y ahora se ve a los niños cada cuatro meses, eso es una barbaridad" Inma Marcos - Psiquiatra infantil

Junto a una pandemia que dejó una sensación de vulnerabilidad, también ha advertido que "la crianza está en entredicho" y hay una "falta de límites" en la educación y un abuso de dispositivos para, por ejemplo, que los niños se queden quietos. "Los padres no saben jugar" o llegan a casa "cansados" y no pueden pasar tiempo de calidad con los hijos, ha añadido. "No podemos echarle la culpa a los niños, tenemos que echárnosla a nosotros como adultos", ha afirmado.

Asignatura sobre emociones

Marcos ha abogado por implantar "una hora al día o dos horas a la semana" de formación en las escuelas para enseñar a los niños a "decir lo que sienten" y comunicarse, "porque están muy solos".

En ello ha coincidido también Luisa Lázaro, que añade que "la escuela es donde mejor se puede hacer la prevención" porque es donde "están todos los niños" a diario. Así, ha defendido "extender el currículum" escolar para incluir "habilidades socioemocionales".

"No todo es salud mental. Hay mucho malestar emocional, mucha irritabilidad en los adolescentes, tenemos que ver de dónde viene eso y no todo tiene que llegar a salud mental para ser atendido por psiquiatras y psicólogos" Luisa Lázaro - Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia

"No todo es salud mental. Hay mucho malestar emocional, mucha irritabilidad en los adolescentes, tenemos que ver de dónde viene eso y no todo tiene que llegar a salud mental para ser atendido por psiquiatras y psicólogos porque si no patologizamos a veces el día a día. Se ha de tratar a muchos niveles", ha remarcado, antes de llamar a una "prevención universal".

Familia anglosajona

Lázaro también ha apuntado la importancia de "enseñar más a las familias" sobre la crianza. "La familia latina ya está dejando de existir, vamos a una familia muy anglosajona, en que el núcleo es la pareja y el niño o niños y no hay nadie más alrededor", por lo que "hay familias que están muy solas" y con "muchas dificultades", ha explicado. Frente a ello, ha apostado por extender los "programas de parentalidad positiva" que enseñen a los padres a educar a sus hijos para que tengan mejor autoestima o autorregulen sus emociones.

Por su parte, la psiquiatra infantil Nuria Yáñez ha explicado que en la Comunidad Valenciana hay grupos de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y Educación y planes de prevención de violencia en los colegios para, por ejemplo, cuando se producen episodios de autolesiones.

Redes sociales

Yáñez ha añadido que "antes el acoso escolar ocurría de lunes a viernes cuando los estudiantes estaban en el aula y en el patio", pero ahora, a través de las nuevas tecnologías, "muchas veces se extienden incluso a los momentos que te vas a casa y hay un video que alguien cuelga en Tiktok o recibes whatsapps o alguien está haciendo un directo en Instagram.