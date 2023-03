"Lamentablemente, después de una hora esperando me llaman para decirme que el reparto no llega hasta mi domicilio. No se dan cuenta de esto cuando realizo el pedido? Que verifiquen la dirección antes de aceptar los pedidos". Esta es la reseña escrita por un comensal en la que muestra su insatisfacción porque el pedido no llegó a su destino.

Pues bien, el problema es que la reseña fue escrita y dirigida a otro local que, en este caso, no quiso callarse: "Jajajaja hola israel , lamentablemente es que te confundes de local, porque no tenemos ni siquiera reparto a domicilio. No te das cuenta de los locales correctos cuando vas a escribir una reseña? Verifica tus críticas antes de ponerlas. Un saludo". Sin duda, un zasca tremendo hacia una crítica, no muy bien ubicada, y que ha provocado las risas de muchos usuarios de la red social de Twitter tras ser publicada esta anécdota por la cuenta Soy Camarero. Zasca por aquí, zasca por allá: la cortante réplica de un hostelero de Zamora a un comensal El zasca de un restaurante a un internauta: "¿Tiene usted algún trauma?" Los dueños de un restaurante situado en la calle Quirinal de Avilés (Asturias) recibieron hace semanas el siguiente mensaje en la web más utilizada para hablar de restaurantes, bares y hoteles: "Demostración clara de que muchas veces las opiniones vertidas por los comentarios de los locales no se corresponden, en mi opinión, con la realidad. Fuimos al local atraídos por la puntuación que tenía y los comentarios positivos pero la primera impresión fue bastante mala. El sitio es feo, horrible, dentro de un soportal oscuro y que da mal rollo y desde luego nada apetecible para comer. El local en el interior también es pequeño. Aparte de eso la comida tampoco es nada del otro mundo, patatas, croquetas y fritos en general. El precio es asequible, que por eso no le doy una puntuación más baja, pero vamos, que no es un sitio al que vaya a volver y cuya puntuación no justifica su posición en los restaurantes de Avilés". "Gracias por tu titular y comentario (nótese la ironía). Sin duda es el comentario más desagradable que hemos recibido hasta ahora. Nos deja un regusto amargo, no tanto por la puntuación sino por el tono y el argumento, que lejos de ser constructivo, simplemente trata de dejar a nuestro establecimiento a una altura que creemos humildemente no corresponde", fue la respuesta.