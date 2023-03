Continúa el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias españolas. La falta de suministros afecta ya a unas 700 presentaciones, según datos recogidos por el Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (CIMA-AEMPS). Entre los últimos que faltan, Todacitan, para dejar de fumar. También, en los últimos días, se ha sumado un tratamiento para la alergia infantil y siguen faltando antiepilépticos. "Es tremendo. Sobre todo en las zonas rurales, donde hay pacientes obligados a ir de farmacia en farmacia, de pueblo en pueblo y no hablamos de un paracetamol, sino de una enfermedad crónica que puede provocar la muerte", se queja a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Isabel Madrid, la presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia-ANPE.

Los problemas de los laboratorios españoles para suministrar sus productos van 'in crescendo'. "Seguimos teniendo datos preocupantes. La situación no ha mejorado, quizá sí coge a las farmacias más abastecidas, porque cada vez dedican más tiempo semanal a esta situación y minimizar el impacto, pero es cierto que siguen las tensiones de suministro", admite a este diario Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF).

Al CGCOF no le gusta hablar de desabastecimiento, que es cuando se supone que ese medicamento no está disponible para nadie, señalaba recientemente Jesús Aguilar, su presidente, cuando abordaba este problema. "Mientras que la falta de suministro es que hoy tengo y mañana no", matizaba. Las causas que están detrás de esos problemas son, en cualquier caso, múltiples y complejas, advertía. Los farmacéuticos apuntan a la falta de materias primas -que afectan incluso a los materiales de embalaje-, las estrategias de precios, los problemas de producción, la globalización, la escasez de principios activos...

Años de problemas

En el caso de los tratamientos para la epilepsia, no es nada nuevo, explica Isabel Madrid. "Tenemos problemas de suministro una semana. Se reestablece y volvemos a las mismas", asegura. Cada cierto tiempo, de manera puntual, se encuentran con esta situación de falta de fármacos para el control de las crisis que agita y preocupa enormemente a los 400.000 españoles que tienen una enfermedad de la que, cada año, se diagnostican entre 10.000 y 20.000 nuevos casos. "Son fármacos que nadie puede suspender de golpe. Es una enfermedad crónica que puede provocar la muerte. Es algo muy serio, porque el paciente tiene que tomar cada día sus dosis adecuadas", indica.

"Una persona no puede estar recorriendo media España en busca de un medicamento", se queja Isabel Madrid, representante de los pacientes con epilepsia

"No estamos hablando de un paracetamol. En esta enfermedad se necesita una adherencia de forma continuada y, en las ciudades grandes -como Madrid, Barcelona, Valencia...cita-, si no encuentras en una farmacia te vas a otra, pero en las zonas rurales se están dando casos de pacientes que van de pueblo en pueblo, de farmacia en farmacia, recorriendo kilómetros, porque no tienen la medicación. Y así estamos pero, claro, una persona no se puede estar recorriendo medio España en busca de un medicamento", denuncia Isabel Madrid. Cita por ejemplo casos conocidos en Almería, o en Murcia. Y critica el abastecimiento en Canarias. "Allí es mucho más complicado", señala.

Me dicen que hay #desabastecimiento de Depakine 500mg en las #farmacias.



Esto es grave y deberían tomarse medidas desde @sanidadgob



No puede haber carestía de medicamentos. — Mª José Mas Salguero (@MasTwitts) 10 de marzo de 2023

La máxima representante de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia-ANPE se indigna cuando habla de un tema que, en el caso de los antiepilépticos, como precisa, lleva tiempo con problemas de suministro, aunque ahora se ha acentuado. "Es una barbaridad, un calvario en cuanto sales de una población grande", insiste. Además, detalla, si un paciente está tomando un medicamento de marca, no puede tomar el genérico porque el principio activo es diferente. A la inversa, añade, sí se puede hacer.

¿Cómo tranquilizan a los pacientes?. Lo primero, dice Isabel, es ponerse en contacto con los laboratorios para conocer la situación. "Nos dicen: 'Está en vías de solución'. Pero a veces pasan los días y seguimos con las mismas y hay que volver a llamar. Entras en la página de la AEMPS y te da sólo una fecha de previsión de que se solucione. Lo que hacemos es hablar con los socios y que cuando tengan conocimiento de desabastecimiento, nos lo digan para volver a hablar con los laboratorios, pero es el pan nuestro de cada día".

¿Cuál es la solución?. "Que se sienten. Administración, laboratorios y todas las organizaciones implicadas, públicas o privadas, que sean capaces de poner sobre la mesa de una vez por todas esta situación. Hablamos de enfermos que no pueden suspender la medicación bajo ningún concepto, de calidad de vida de las personas", señala la presidenta de ANPE.

Un 150% de aumento

El Consejo General de Farmacéuticos presentaba hace poco más de un mes los datos de incidencias en el suministro de medicamentos de 2022. Cifras que se han disparado en el último año: la organización admitía entonces que los problemas han aumentado de "manera notable" en el último año en el que las incidencias subieron en un 150% con respecto a 2021, afectando a un total de 403 presentaciones de medicamentos. Cada semana, se han identificado de media más de 70 fármacos con faltas de suministro significativas.

"No estamos mejorando", admite Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del CGCOF sobre los problemas de suministro

Todos los grupos terapéuticos se vieron afectados pero destacan los destinados al sistema nervioso, con un 20%; y cardiovascular, con un 19%. Además, hay dos grandes grupos que han experimentado un "incremento significativo" en las faltas de suministro durante 2022: los antibióticos pediátricos y los antidiabéticos. Con información actualizada este lunes por , actualmente son en torno a 700 los fármacos con los que hay problemas de suministro. "No estamos mejorando", admite Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del CGCOF.

"El comienzo del año ha sido también con afectación. Ahora están apareciendo problemas en el suministro con tratamientos para pacientes pediátricos asmáticos o el Todacitan (el fármaco para dejar de fumar) que tuvo mucho impacto. Parece que al final de mes estará resuelto", añade Rísquez. En el caso de este fármaco, es el medicamento por el que más se consulta en los últimos días en las farmacias. Ayuda a la deshabituación tabáquica en sólo 25 días y, desde hace muy poco, está financiado por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, encontrarlo en las boticas no es tarea fácil. "Cuando salió no había otro similar, porque el anterior lo habían retirado y había mucha expectación. Hubo un pico de demanda y ha coincidido con que había algunos lotes para los que no estaba prevista la financiación", explica. Hasta el 1 de febrero, en el que se comenzó a disponer del tratamiento financiado, se podía conseguir -con prescripción médica- pero cada fumador debía costearlo y su precio no era precisamente bajo: 198 euros.

Como era caro, en las boticas no había muchas unidades y, además, el laboratorio se ha visto obligado a cambiar el cartonaje porque tiene que existir la posibilidad de recortar el cartón-precinto y tienen que aparecer las siglas 'ASSS' (asistencia sanitaria de la seguridad social), que quiere decir que está financiado. Todo ello, aseguran desde el CGCOF, ha contribuido a sus problemas de suministro.

Juan Pedro Rísquez se refiere, también, al lanzamiento Farmahelp, una herramienta de la Organización Farmacéutica Colegial que conecta a las boticas para ayudar a localizar un medicamento en otra farmacia cercana cuando no se dispone del mismo, en caso de urgencia, facilitando así a los pacientes la continuidad de sus tratamientos. "Está funcionando muy bien. Ya han superado las 7.200 farmacias", explica. ¿Qué sucederá a corto plazo?. "Nadie lo sabe. Irá mejorando, pero como son tantos los factores alrededor de la fabricación de un medicamento...Lo que queremos es mandar un mensaje de seguridad y tranquilidad. Trabajamos para eso", concluye.