Noelia Pérez Cámara, una estudiante que ha recogido este jueves un premio del Consejo Social de la Universidad de Granada por su trayectoria, ha denunciado en su discurso el que considera "insuficiente" esfuerzo por parte de la institución académica frente a un supuesto caso de abuso sexual del que dice ser víctima.

Durante el acto de entrega de los premios de reconocimiento al talento del estudiantado para la iniciación a la investigación, que ha acogido la Sala Máxima del Espacio V Centenario, la estudiante de Doctorado ha aprovechado para "poner sobre la mesa" la violencia que sufren las mujeres en la universidad por casos de acoso psicológico o sexual.

"No somos números, somos personas con nombre, con apellido, con trabajo y cuya salud mental se ve gravemente perjudicada. A día de hoy, el esfuerzo de la Universidad de Granada por resolver y prevenir estos casos considero que es insuficiente", ha expuesto Pérez Cámara.

Al respecto, ha detallado que, en su caso particular, han pasado diez meses desde que puso una denuncia y ha lamentado que todavía no se haya resuelto nada: "Lo que me obliga a ir a trabajar cada día con mi contrato FPU (Formación del Profesorado Universitario) al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección, a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual", ha expuesto.

La galardonada ha indicado también que le gustaría haber comentado su caso con el Rectorado de la Universidad, pero que sus solicitudes para mantener una reunión han sido "ignoradas".

Reducir los casos de acoso

"Me gustaría que nos esforzáramos también por reducir los casos de acoso en nuestra universidad. Porque para hacer ciencia necesitamos espacios seguros", ha advertido la estudiante, que ha sido igualmente crítica con la "poca sensibilidad" de algunos trabajadores que están en primera línea atendiendo a las víctimas.

"Estos casos son intolerables y no debemos mirar a otro lado o quedarnos en silencio, porque en problemas sociales como estos el silencio nos hace cómplices", ha concluido.

Durante el mismo acto en que se ha denunciado de forma pública este supuesto caso de abuso sexual, la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, ha indicado que la "capacidad de crítica" debe de prevalecer siempre sobre todas las actitudes, y también la de "autocrítica".

"Somos un sistema garantista, donde se aplica la ley, no somos una república bananera. La normativa está para cumplirla y sigue unos procedimientos (...) que requieren cumplir unos determinados plazos. En ese sentido, podéis estar totalmente tranquilos, que en esta universidad se cumple perfectamente con la ley", ha sentenciado Aranda, quien no ha mencionado expresamente el caso de la estudiante.