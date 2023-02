El intrusismo es una de las grandes preocupaciones de los médicos estéticos. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha presentado esta mañana su sello digital de garantía médica. La U.48 es la licencia sanitaria que identifica a la clínica como centro sanitario autorizado. En España hay 6.305 clínicas autorizadas por el Ministerio de Sanidad para ejercer esta especialidad. El resto no lo están. Los médicos quieren ayudar a identificar en un golpe de vista a través de internet las clínicas autorizadas y, por tanto, seguras, en un país donde el 40% de la población se ha sometido en alguna ocasión a este tipo de tratamientos.

Así lo han explicado en rueda de prensa, con motivo del 38 Congreso Nacional de la SEME que, desde este jueves y hasta el 25 de febrero, reúne a más de 2.000 especialistas en Málaga. Según los datos del último informe socioeconómico de la SEME, la edad media de acceso a este tipo de tratamientos ha pasado de los 35 a los 20 años. Un público que accede cada vez más joven y más influenciado por las redes sociales. Lo que, parece "el caldo de cultivo perfecto para los suplantadores de funciones en el sector", alertan los médicos.

Durante el año 2021, con los últimos datos disponibles, se realizaron un total de 871.525 tratamientos de medicina estética en España. Un total de 626.778 fueron faciales (72%), 191.515 corporales (22%) y 53.232, categorizados en 'otros' como el 'hair removal' o de depilación (6%). La iniciativa que hoy han presentado, explicaron los responsables de SEMES, nace para luchar contra la desinformación porque, recuerdan, en la actualidad la mayoría de los pacientes, sobre todo los más jóvenes, usan internet y las redes sociales como principal fuente de información antes de realizarse tratamientos.

El 15% de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos asociados a SEME han sufrido las consecuencias del intrusismo

En el encuentro, la doctora Petra Vega, tesorera de la sociedad científica, indicó que el intrusismo sigue siendo habitual: el 15% de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos asociados a SEME llegan de otros centros donde les ha tratado una persona no autorizada.

Clínicas autorizadas

Precisamente, para facilitar la identificación de clínicas de medicina estética seguras, la SEME ha desarrollado un sello digital de garantía médica. "La idea es generar confianza y tranquilidad a nuestros pacientes. Hay que ser exigentes. No por ser un tratamiento estético, es banal", ha asegurado el doctor Juan Antonio López, presidente de SEME. Consiste en un 'script' dinámico, único y personalizado para cada solicitud verificada, con movimiento constante y animación interactiva, que los médicos asociados a la SEME pueden incorporar en la web de sus clínicas.

El sello digital permite saber si el médico titular del centro está colegiado y si la clínica dispone de autorización

Además, cuando el paciente lo pulsa será dirigido a la web de la sociedad, pudiendo así corroborar: que el médico titular está colegiado, que posee toda la formación exigida para estar afiliado a esta sociedad médica, y que el centro sanitario dispone de la autorización U.48 -un epígrafe específico para medicina estética- para realizar estos procedimientos. Todos aquellos facultativos adscritos a la sociedad científica, que sean propietarios de clínicas o directores médicos a los que esté asociada una unidad asistencial U.48, podrán incorporar esta certificación digital en la web de su centro. "Algo que aconsejamos hacer a todos los socios con la mayor celeridad posible teniendo en cuenta el valor del riguroso sistema de verificación" ha destacado la doctora Petra Vega.

El doctor Sergio Fernández, vicepresidente segundo de SEME, ha detallado que han recibido cientos de solicitudes que han sido revisadas minuciosamente, una por una, para otorgar este sello exclusivamente a aquellos centros que cumplan con todos los requisitos exigidos. En el proceso, desgranó, se han verificado rigurosamente datos como el número nacional de colegiado del socio como médico responsable de la unidad, así como el código autonómico de autorización sanitaria que certifique la U.48 en regla del centro. Para ello se han empleado diversas bases de datos y herramientas públicas del Ministerio de Sanidad, de la Organización Médica Colegial de España y de varias instituciones regionales, puntualizó.

Licencia sanitaria

La U.48 es la licencia sanitaria que identifica a la clínica como centro sanitario autorizado y la otorga la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma. El número de clínicas autorizadas por Sanidad para ejercer la medicina estética en España alcanzó los 6.305 centros en 2021. Todos tienen la obligación de poner a disposición del paciente su número de registro sanitario, donde se indica si la clínica tiene U.48 o no. Además, cuando vayan a realizarse un tratamiento, recuerdan, deben salir de la consulta con un consentimiento informado del procedimiento realizado en el que tiene que aparecer: una etiqueta o código del lote del producto que se le ha inyectado y la firma del profesional que se lo ha administrado.

"Tenemos casos de pacientes con problemas graves que no han podido hacer ninguna denuncia por no tener el consentimiento informado", ha indicado la doctora Petra Vega

El documento "hay que guardarlo siempre", insistieron los especialistas. "El consentimiento no deja de ser un contrato como que ese médico le ha realizado un tratamiento a ese paciente. Los pacientes muchas veces lo ven todo muy bonito en internet porque hay mucho lío, pero en una web uno puede escribir lo que quiera. Tenemos casos de pacientes con problemas graves que no han podido hacer ninguna denuncia por no tener ese documento", ha indicado la doctora Petra Vega.

En cuanto a las particularidades que indican la autenticidad del sello digital SEME de garantía médica, aseguraron, está que se trata de un 'script' dinámico con movimiento constante, no es una imagen fija; que es único -no hay dos iguales- con datos personalizados para cada solicitud verificada; que incluye animación interactiva usando el cursor del ratón o el dedo en dispositivos táctiles y que, cuando se pulsa, lleva directamente a una página web de la SEME que confirma que el médico estético forma parte de esta sociedad científica.