En la calle han sido menos que ayer, pero eso no ha afectado al parón de hospitales y centros de atención primaria (CAP) de Catalunya. Unos 4.000 médicos, según los Mossos d'Esquadra (el miércoles fueron 9.500), salieron hoy a las calles de Barcelona para exigir mejoras asistenciales y de salario.

Sin embargo, esta segunda jornada de huelga la han secundado prácticamente los mismos facultativos que ayer, pues, en el turno de mañana, ha tenido un seguimiento del 70% según el sindicato Metges de Catalunya (MC) y de en torno al 30% según la Conselleria de Salut (un 27% en hospitales y un 33% en CAP).

Otra vez sumidos en un ambiente festivo y reivindicativo, los médicos se han concentrado este jueves a las 10 horas en la plaza de Sant Jaume, han recorrido la Via Laietana y han llegado al Parlament, en donde sonaba la banda sonora de la película 'Titanic', haciendo alusión al hundimiento de la sanidad pública. El sindicato, que ha llamado a la movilización a unos 25.000 médicos de la sanidad pública catalana, ha sido más claro que nunca en sus peticiones.

"La crisis demográfica es médica y debe aportar soluciones específicas para el colectivo. Debe haber una salida específica para los médicos y el Govern puede hacerlo", ha asegurado el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, desde el Parlament. Lleonart ha dicho que el sindicato también apoyará las medidas generales de mejora de la sanidad pública pero hoy, ya sin ambages, ha pedido abiertamente mejoras específicas para su gremio. En la próxima década en Cataluña se jubilarán unos 9.000 médicos para los que no hay reposición.

Y estas mejoras tienen que ver con la calidad asistencial y con el sueldo. El sindicato reclama ponerle un tope a las agendas de los médicos (Salut es más partidaria de la autoorganización) y cobrar un complemento directo en las nóminas sin pasar por ninguna mesa de negociación, según le afea la 'conselleria'. El departamento ve justa esta subida de sueldo, como reconoció esta semana a los periodistas el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Alfredo García, pero no comparte las formas.

"Ni lloramos ni facturamos: emigramos"

A las 10 de la mañana, un millar de médicos se concentraban ya en la plaza de Sant Jaume. Algunos se agrupaban por especialidades: pediatras, ginecólogos, odontólogos, psicólogos clínicos, oncólogos... 'Maltratar la pediatría es maltratar a los niños', 'Los odontólogos somos sanidad', 'Ginecólogos de primaria en peligro de extinción' han sido algunos de los carteles que llevaban.

También ha habido algunas pancartas en tono más divertido, como la que decía 'Los médicos ya no lloramos ni facturamos: emigramos', en alusión a la última canción de Shakira que hace alusión a su ruptura con Gerard Piqué. No fue la única: 'Claramente nos salpica a todos', rezaba otra pancarta que llevaba un grupo de psicólogos clínicos. Ellos, pese a que no son médicos, también forma parte de la sanidad pública.