Desde el pasado mes de noviembre, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dejado de enviar notificaciones en papel a las Personas Jurídicas. A partir de ahora, se notificará exclusivamente de forma electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

El organismo informa que cualquier persona con carnet de conducir debe darse de alta en este servicio, que les permitirá comprobar a través de una aplicación para móviles cuáles son las infracciones cometidas, sus correspondientes sanciones y otro tipo de información de interés.

Proceso para darse de alta

Para dar de alta en DEV será necesario usar un certificado digital en vigor y facilitar un correo electrónico y un teléfono móvil dónde recibir los avisos de las notificaciones pendientes. En caso de no darse de alta, se asignará de oficio una dirección electrónica vial, donde se realizarán las notificaciones pertinentes. Recuerda que si no se comunica a la DGT un correo electrónico o teléfono móvil para este fin, no se recibirán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones de multas de tráfico.

¿Qué es la Dirección Electrónica Vial?

La Dirección Electrónica Vial (DEV) es un buzón electrónico en el que puedes te puedes dar de alta para recibir las comunicaciones y notificaciones que tengamos que hacerte de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel.