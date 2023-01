Tudela ha salido este domingo a la calle para recordar a su vecina Sara Pina, asesinada hace un año por su marido, hoy en prisión a la espera de juicio, en lo que fue el primer crimen machista de 2022 y que conmocionó a todo su entorno.

Sara Pina, profesora de 38 años, era natural de la localidad de Cortes y residía en Tudela con su marido, José María U.A., quien reconoció ante el juez, días después tras ser detenido en Francia y extraditado, que había matado a su mujer mientras esta dormía.

Imputado un delito de asesinato y al existir riesgo de fuga, la jueza decretó el ingreso provisional en prisión sin fianza del hombre, quien permanece a la espera de juicio un año después.

Hoy han sido cientos de personas, 2.500 según la delegación del Gobierno en Navarra, las que han participado en un homenaje a la joven asesinada, en cuyo recuerdo ha quedado depositado en ramo de flores y una fotografía de su rostro en el portal del edificio de viviendas donde fue asesinada, en el Paseo de Pamplona.

Desde allí, convocada por la plataforma "Luchamos por Sara", ha partido una manifestación de rechazo a aquellos hechos, encabezada por una pancarta en la que se leía "Sara no olvidamos ¡¡¡Somos tu voz!!!" y que, bajo la lluvia, ha recorrido varias calles de Tudela, acompañada por otras con lemas como "Todas somos Sara, ni una menos".

Algunos de los participantes portaban otros carteles con frases como "No quiero ser valiente, quiero ser libre", "No es asunto privado, no toleres, no ocultes", "Mi vida tiene valor, mi cuerpo ni tiene precio", "No estás sola, denuncia ¡Somos libres!", "El silencio mata" "¡Estamos hartas!" o "Sara Pina, ¡justicia y recuerdo!".