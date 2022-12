¿Quién no quiere revertir el cambio climático? Resultaría muy difícil encontrar a alguien que no quisiera pertenecer a una sociedad sostenible que habita en un planeta sano. Sin embargo, llegar a ese equilibrio es una tarea compleja, y que requiere de pasos y acciones no solo para concienciar a cada individuo, sino para comprometerle. Por ello, Ecoembes, la organización que gestiona el reciclaje de envases en España, ha creado RECICLOS, un sistema de reciclaje con el que incentivar a aquellas personas que reciclan a través de recompensas sociales y ambientales.

RECICLOS es un Sistema de Devolución y Recompensa que funciona de manera muy simple: cada ciudadano se descarga la app gratuita RECICLOS. En casa debe escanear el código de barras de cada lata o botella de plástico de bebidas que quieren reciclar antes de tirarlo al cubo y, una vez en la calle, depositan dicha bolsa de envases en el contenedor amarillo y escanean el código QR que hay en el contenedor. Además de los contenedores amarillos normales, desde 2021 hay contenedores amarillos inteligentes en Sant Boi y Castellón. En ese momento, los usuarios obtendrán puntos -denominados RECICLOS- que podrán cambiar por las distintas recompensas que tengan disponibles. Así de sencillo. Incentivos: de reforestar un bosque a un patinete eléctrico ¿Cuáles son esas recompensas? Ecoembes, que lleva más de un cuarto de siglo colaborando con la sociedad española para el reciclaje en contenedores amarillos y azules, ha establecido unas recompensas en la línea y filosofía tanto de la organización como del ciudadano que practica el reciclaje: hacer un mundo mejor y sostenible. Gracias a la donación de puntos por parte de los usuarios, se han apoyado más de 370 proyectos, como ayudar a los afectados por el volcán de La Palma o la guerra de Ucrania, crear un Bosque RECICLOS para hacer frente a la desertificación y repoblar zonas arboladas o donar juguetes a niños hospitalizados. También, cada usuario ha podido canjear dichos puntos por participaciones para conseguir patinetes eléctricos, mochilas elaboradas a partir de material reciclado o cestas de productos ecológicos, entre otros incentivos. En definitiva, cuando un ciudadano utiliza RECICLOS para reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas fomenta la circularidad de esos envases, además de ayudar a sus vecinos que más lo necesitan y a su propio municipio. Incentivos más que atractivos para reciclar y vivir en una sociedad mejor. El éxito de este sistema de devolución y recompensa ya ha llegado a 335.000 personas en España, quienes reciben premios cada vez que reciclan. Esto es posible gracias a una red que ya está presente en más de 100 municipios de las 17 comunidades autónomas, siendo la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares las que cuentan con más localidades con RECICLOS. En total, en ese centenar de municipios hay repartidos 32.000 contenedores amarillos, además de 250 máquinas situadas en lugares como estaciones de transporte, universidades, hospitales, empresas o centros comerciales, para que los ciudadanos puedan depositar sus latas y botellas de plástico de bebidas. Tenerife y Málaga animan a utilizar RECICLOS Uno de los municipios que se está beneficiando de este proyecto es el de Santa Cruz de Tenerife y su concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anima a que más municipios se unan al proyecto: “Es muy gratificante apreciar cómo un gesto diario tan sencillo como es reciclar puede no solo ayudar al medio ambiente, sino también a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio. Este es, sin duda, es uno de los puntos fuertes de RECICLOS, por lo que, sin duda, lo recomendamos a cualquier ayuntamiento del país. Gracias a la implicación de los ciudadanos santacruceros, reciclaje y solidaridad se dan la mano gracias a la posibilidad de donar los puntos obtenidos al reciclar a diversas iniciativas sociales y medioambientales”. En esta línea coincide también otro de los ayuntamientos más grandes que están encantados con RECICLOS, el de Málaga, en palabras de su concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras: “Acciones como la de RECICLOS sirven para concienciar más a la ciudadanía sobre la importancia del reciclado. Nuestra ciudad apuesta casa día por ello y se demuestra en la respuesta a este tipo de iniciativas. Tenemos que seguir trabajando en esta línea y, especialmente, en la educación de los más pequeños que son el futuro”. Compromiso y solidaridad en cada punto Nieves Rey es la directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes y ha visto en primera persona cómo este proyecto ha pasado de una idea en un papel a la calle y las casas de 335.000 españoles. “Es una gran satisfacción ver cómo los ciudadanos no solo se comprometen con el reciclaje, sino que también muestran toda su solidaridad contribuyendo con causas sociales y ambientales a través de sus puntos”. Es un resumen de la responsabilidad y civismo que engloba RECICLOS para lograr que el futuro será más verde, justo y sostenible para todos.