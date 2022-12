En 2023 se esperaba aumentar en mil millones las personas que pudieran acceder a servicios esenciales de salud, pero solamente se conseguirá alcanzar el 27% de esta cifra. 235 millones de personas necesitaron ayuda y protección humanitaria en 2021: 1 de cada 33 personas en el mundo. Y, aunque en los últimos 20 años, muchos indicadores de salud han mejorado, el covid ha revertido los avances alcanzados en enfermedades, como la tuberculosis. Son datos del Informe 'La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria' que se ha presentado en Madrid y que han redactado de forma conjunta Medicusmundi y Médicos del Mundo desde 2002.

La pandemia de coronavirus, cómo no, ha marcado este análisis del estado de salud, cooperación y ayuda humanitaria a lo largo del año, según han explicado algunos de los colaboradores de la investigación. Desde la confirmación de los primeros casos hasta octubre de 2022, se han notificado 580 millones de contagios en el mundo y más de 6,4 millones de muertes (14,9 millones si hablamos de muertes asociadas).

Así se ha puesto de manifiesto en una presentación a la que han acudido Miriam Ciscar Blat, Jefa del Departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); Daniel López Acuña, Profesor Asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP); Carlos Mediano, miembro del Consejo Ejecutivo de medicusmundi Internacional y José Félix Hoyo, vicepresidente de Médicos del Mundo.

Entre los capítulos destacados, en el primero -dedicado a la salud en el mundo-, los autores subrayan los "demoledores" efectos de la pandemia que ha tensionado los sistemas de salud, interrumpido la prestación de servicios de salud esenciales y suspendido la recogida de datos. Además, el covid-19 ha disparado los problemas de salud mental. En 2021, más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años han sufrido un trastorno mental, lo que equivale a 116 millones de jóvenes afectados. Solamente el 52% de los países cumplieron la meta relacionada con los programas de prevención y promoción de la salud mental, porcentaje que está muy por debajo de la meta establecida del 80%, se reseña.

Un tratado pandémico en 2024

En este contexto, se incide en el documento en que la comunidad internacional está tomando "decididos pasos" para aprobar en 2024 un Tratado Pandémico -que proteja a la humanidad de futuras emergencias sanitarias- pero, destacan los autores, la gestión de la viruela del mono se ha cruzado en el camino evidenciando que los países "siguen sin creer de verdad en una gestión conjunta de problemas globales de salud, repitiendo los mismos errores que se cometieron con la pandemia".

"No solo se han paralizado los avances que estábamos teniendo en los últimos años que, aunque no eran suficientes, eran progresos. Además, se está produciendo retrocesos. Por ejemplo, el número de menores no vacunados en 2020 alcanzó la cifra de 25 millones, unas cifras que no veíamos desde 2009, y, por primera vez desde 2005, han aumentado las muertes por tuberculosis", explicó Carlos Mediano. "La pandemia, la recesión económica y la crisis energética provocada por la crisis ucraniana están poniendo en jaque la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", añadió Daniel López Acuña.

En este mismo apartado, se destaca que, en los últimos 20 años, muchos indicadores de salud han mejorado y, con ello, la salud mundial, aunque "sigue siendo inaceptable el poco avance en alguno de ellos". La mortalidad materna ha disminuido un 37% y aun así 810 mujeres siguen muriendo cada día debido a complicaciones del embarazo y el parto; a pesar de mejorar cada año, la tasa de mortalidad de menores de 5 años en el mundo es de 37 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, 13.700 al día. Y algunos indicadores empeoran, como el de las enfermedades no transmisibles que matan a 41 millones de personas cada año, tres cuartas partes de los fallecimientos a nivel global.

La cooperación internacional

En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el informe subraya que la Unión Europea (UE) y sus estados miembros son en conjunto el principal donante mundial con 81.250 millones de euros, lo que equivale al 0,49%. Los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) destinaron 135.711 millones de euros, supone el 75,8% de toda la AOD. España se coloca en el puesto 12 de 29 en cuanto a volumen de AOD, pero en el puesto 20 porcentualmente, "manteniéndose aún en el vagón trasero de los donantes tradicionales".

En cuanto a la salud en la cooperación española, a la que se dedica el capítulo tres, en 2021, la ayuda oficial al desarrollo se incrementó un 15,2% respecto al año anterior, alcanzando el 0,25% de la renta nacional bruta (RNB), un porcentaje muy alejado del 0,5% comprometido para final de legislatura, del 0,33% de la media del conjunto de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), del 0,49% de la media de los países de la UE y del compromiso del 0,7% adquirido hace más de 50 años en el seno de las Naciones Unidas, se critica. Eso sí, por primera vez desde que se elabora este informe, el Ministerio de Sanidad es quien más aporta a la cooperación sanitaria, el 56,5% del total.

Si se habla de acción humanitaria, el informe detalla que 235 millones de personas necesitaron ayuda y protección humanitaria en 2021; es decir, 1 de cada 33 personas que habitan el planeta. Mientras las necesidades aumentan, la financiación apenas lo hace, denuncia este documento. El llamamiento humanitario de Naciones Unidas para 2021, que ascendía a 37.637 millones de dólares, sólo ha sido financiado en 29.182 millones, el 53%.