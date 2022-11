Son tantos miles de productos los que estos días tienen mejores ofertas de Black Friday en Amazon, que a veces perdemos la perspectiva y no nos damos cuenta de las enormes oportunidades que podemos encontrar.

¡Encima este año han comenzado con fuerza mucho antes de lo que estaba previsto!

Y es que desde hace ya varias décadas, el Black Friday se celebra 24 horas después del tradicional Día de Acción de Gracias. Por esa misma razón, este año tiene lugar el 25 de noviembre.

Sin embargo, Amazon da la sorpresa y nos permite disfrutar de numerosas ofertas desde hoy.

Por eso hemos hecho este artículo de ocasiones con grandes descuentos y que permiten ahorros muy importantes.

Y es que con el Black Friday se da el pistoletazo de salida para adquirir al mejor precio las compras y regalos de Navidad, año nuevo y fiestas como la de Reyes Magos.

Cámaras de fotos, auriculares, robots aspirador, cafetera superautomática… ¡con grandes descuentos! A continuación te presentamos las mejores ofertas Black Friday 2022.

Freír en aceite, sea girasol u oliva, es caro. O al menos, más caro de lo que es freír con aire caliente.

Sí es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena.

Cuenta con una capacidad de 5,5 litros (perfecta para familias de hasta 6 miembros).

Sus 11 programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta 4 horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

En cuanto a características más técnicas, cuenta con una potencia de 1700W y una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Además, es perfecta para principiantes ya que, gracias a a la app, podemos elegir entre más de 100 recetas para cocinar de forma sencilla.

Una vez finalizamos, podemos introducir los elementos extraíbles de nuestra freidora en el lavavajillas.

¡Más sencillo imposible!

Con un 29% de descuento, es una de las mejores ofertas de las primeras horas del Black Friday 2022. Ahorra 480 euros en el último modelo de Lenovo. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920x1080 píxeles y un procesador AMD Ryzen 7 5800H.

Cuenta con alta potencia (700W) con indicadores de funcionamiento y calentamiento, una placa superior auto ajustable y máxima seguridad gracias a su asa de toque frío y pies antideslizantes.

Tiene un tamaño compacto, por lo que podrás guardarla en cualquier armario de la cocina. También cuenta con un cierre con bloqueo de placas que permite guardarla de forma vertical sin que sufra ningún tipo de daño. Su peso es de tan solo 1kg.

¿Te gusta conducir? ¿Quieres aprovecha runa oportunidad única para entrenarte ante cualquier imprevisto que te surja cuando conduces tu coche de verdad?

Pues este volante con pedales, una de las más grandes oportunidades de este segundo día de Prime Day de Amazon, con un descuento de casi 200 euros cumple las dos funciones y nunca ha estado tan baratos.

Vale para los Juegos de PlayStation 5, PS4, PS3 y los de PC más Recientes:

Incluye un sistema con dos motores diseñado para simular con realismo la sensación de conducir, y con sus pedales independientes para el suelo podrás frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo.

Como dice uno de sus compradores: es impresionante. Tanto, que al principio, puedes pensar que nunca vas a ser capaz de dominarlo. Pero después de practicar y cogerle el punto, se disfruta mucho.

La conducción es tan realista que sientes la diferencia de terrenos, los derrapes, el desgaste de los neumáticos y los cambios de peso.

El Echo Dot es un altavoz inteligente que se controla con la voz y que usa el Alexa Voice Service.

Gracias a su diseño, es ideal para cualquier habitación.

Simplemente pídele música, las noticias o cualquier información, con Echo todo está a tu alcance.

También puedes llamar a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype, así como controlar dispositivos de Hogar digital con la voz.

De este modo, podrás encender la luz de la habitación antes de salir de la cama, subir la temperatura del termostato o atenuar las luces: todo ello sin mover un dedo.

Casi 3 años de historia y probablemente nunca han estado tan baratos estos auriculares de Sony con la tecnología de cancelación de ruido líder en el sector.

Son muy ligeros y cómodos, hasta el punto de que se pueden llevar durante horas sin que molesten.

La clave está en una diadema acolchada que se puede ajustar, con unas orejeras de piel sintética muy suaves y cómodas.

El diseño es muy sobrio y la calidad está a la altura de auriculares mucho más caros. Con conexión multipunto, ya que se pueden emparejar con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y 30 horas de batería

La styler ghd Gold es la plancha de pelo profesional más icónica de ghd. Consigue un cabello brillante y visiblemente más sano sea cual sea tu estilo.

La ghd Gold cuenta con la avanzada tecnología de calor dual-zone para proporcionar resultados profesionales en casa.

Consiste en dos sensores de nueva generación, uno por placa, que mantienen una temperatura óptima de peinado a 185ºC de raíces a puntas.

Esta styler ghd es idónea para lograr una gran versatilidad de peinados en todo tipo de cabello, desde lisos pulidos hasta ondas y rizos.

Si buscas una melena llena de brillo y suavidad y resultados que duran del día a la noche, esta styler profesional es la elección perfecta para tí.

Esta plancha para el pelo incorpora además otras funcionalidades que la hacen perfecta para el peinado diario: alcanza su temperatura óptima en tan solo 25 segundos y se apaga automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

«The Last of Us 2» no es perfecto, pero probablemente es lo más parecido a la perfección que se haya visto en un videojuego.

Basta jugar unas horas para darse cuenta de que este juego sitúa el listón tan alto que impresiona por su extrema atención al detalle, la jugabilidad, la implicación emocional de su trama y su presentación,

Y aunque todo el mundo habla de la historia (que es muy buena), lo que realmente atrapa es su jugabilidad y las mecánicas a las que se enfrenta el jugador.

Diseñadas para ayudar a los corredores a correr aún más, la zapatilla Patriot 13 Racing garantiza una sensación de amortiguación y rebote debajo del pie.

Se trata de un zapato fabricado con una parte superior de red transpirable para fomentar una mejor circulación de aire y mantener los pies frescos durante la carrera.

Equipado con tecnología EVA en el Intersolen para fomentar un rebote rápido, este zapato también garantiza una excelente absorción de los impactos.

La integración de una suela de goma con forma garantiza un mayor soporte que deriva del contrafuerte interno, para ayudarlo a mantener los pies alineados a largas distancias.

Un barco de juguete especialmente adecuado para niños a partir de 4 años es uno de los éxitos de este Prime Day, tanto por la calidad del juguete como porque está casi a mitad de precio, hoy por poco más de 50 euros.

Es un juego de 146 piezas en las que destacan 1 barco, 1 bote salvavidas, 5 figuritas... y 139 accesorios

Con el típico diseño robusto de los Playmobil, Crucero con terminal, Solárium, Camarotes, Restaurante, Puente, Bote salvavidas flotante, Capitán y familia

Cajón extraíble en los camarotes, este crucero tiene una piscina rellenable con tobogán, elementos de techo desmontables para jugar en el puente, pasarela de conexión y todo lo necesario para comenzar la singladura.

Descubre las pastillas para el lavavajillas Finish Powerball todo en uno.

Son eficaces frente a manchas difíciles, incluso con el agua más dura.

Destacan por su acción desengrasante, gracias a la cual consiguen una limpieza potente a la primera en tu vajilla.

Con un ahorro de más de 500€, esta oferta del portátil de LG entra en la selección de mejores ofertas de esta segunda ediciones de ofertas exclusivas para miembros Prime.

La característica más reseñable de este portátil es la potencia que han conseguido en un tamaño y peso tan contenido. Apenas llega a 1 Kg de peso con una pantalla de 15'6". Además destaca su autonomía, con más de 16 horas de uso. Todo esto acompañado de un procesador Intel Core i5, memoria RAM de 16GB y disco duro de 512GB SSD. Y no tienes que preocuparte por la instalación del sistema operativo, ya que tiene Windows ya instalado.

Los Echo Buds de 2ª generación son los auriculares inalámbricos más modernos de Amazon. Tienen un bonito diseño, una buena calidad de sonido, cancelación de ruido activa, Alexa y una correcta autonomía.

Ojo, durante el Prime Day de 2022 no es lo único de valor que tienen, porque protagonizan una oferta histórica que les hace caer hasta los 69,99 euros. Sin duda alguna, es el precio más bajo que han tenido desde que salieron a la venta hace unos meses.

Si estás suscrito a Amazon Prime, ya puedes beneficiarte de este gran descuento de 50 euros. Además, puedes elegir entre el modelo de color negro o el de color beige, quédate con el tono que más te guste.

Es uno de los grandes éxitos de Cecotec. El robot aspirador Conga Eternal Laser X-Treme cuenta con sensores activados por Inteligencia Artificial que son capaces de reconocer y esquivar objetos, estancias, tipos de suelo… ¡y hasta mascotas!

La alta precisión de este robot aspirador, y la de sus sensores, la colocan como uno de los modelos más avanzados del mercado. Además, realiza la gestión de las estancias y de la casa con un mapeo avanzado gracias a su tecnología RoomPlan 3.0. Cuenta con una potencia de succión de 10.000Pa para aspirar, barrer, fregar y hasta pasar la mopa.

Un modelo que juega en otra liga, hoy con un 35% de descuento y 160 euros de ahorro.

Aporta el poder de la velocidad de datos 5G de próxima generación y cuenta con un potente procesador Octa-core y 6 GB de RAM, lo que supone potencia suficiente para realizar muchas tareas a la vez o incluso jugar.

Su cámara frontal de 32 Mp está perfectamente pensada para sacar partido a los selfies, y en la parte trasera incorpora alta resolución con una cámara principal de 64 MP. Además amplía el ángulo de visión con un ultra gran angular y una cámara macro.

Este modelo de Xiaomi, con casi 100 euros de descuento, tiene cuatro veces más resolución que una televisión Full HD, lo que permite disfrutar de más detalles y colores.

Una de sus principales novedades es que tiene Fire TV integrado, lo que permite disfrutar de muchas aplicaciones y canales como Netflix, Prime Video, Disney, YouTube, DAZN… siempre y cuando, claro, tengamos la suscripción a esos canales.

También permite el control con voz gracias al mando Alexa.

Casi a mitad de precio, por menos de 70 euros, podemos encontrar hoy un juego de sartenes antiadherentes de lujo, en tres tamaños: 20, 24 y 28 centímetros.

Con la garantía de marca alemana WMF, que fundada en 1853 se pasado al mundo de las ollas y sartenes en los años 20 del siglo pasado, por lo que le avala una gran experiencia.

Están fabricadas en acero inoxidable y con un revestimiento antiadherente multicapa que permite resultados rápidos, homogéneos y hasta saludables, ya que son ideales para cocinar con poca grasa.

Son fáciles de limpiar se pueden usar en todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica, vitrocerámica, ya que resisten al calor hasta 260°C,

Ahorra más de 150€, oferta de disco duro externo de 18TB de la marca WD Elements. Con casi 40.000 valoraciones, este producto se está agotando. Además de la calidad en la fabricación y los materiales, termine la transferencia de archivos a gran velocidad gracias a su puerto USB 3.0 (también compatible con 2.0). Otro aspecto que han cuidado es el diseño, consiguiendo un disco duro discreto y elegante.

No están las cosas para gastar ni un euro de más, y la posibilidad de incorporar un termostato Netatmo a nuestro hogar es garantía de ahorro y confort. Y este Prime Day, además, lo tenemos por poco más de 100 euros y un 28% de descuento.

Como dice uno de los compradores de este modelo, con él nuestra casa mejorará en confort y comodidad.

Porque con Netatmo ya sabemos que podremos tener la temperatura que queramos en cada momento, manejándolo todo desde la aplicación y pudiendo programar y hacer cambios de manera remota.

Suave pero efectivo, este cepillo de dientes eléctrico, de la marca Oral-B, elimina hasta un 300% más placa que un cepillo de dientes manual; además, cuenta con un sistema de limpieza en tres dimensiones, así como un complejo mecanismo que oscila y pulsa al mismo tiempo para lograr una limpieza superior.

Asimismo, incorpora un sensor de presión que se enciende si te cepillas demasiado fuerte para proteger tus encías y un temporizador en el mango para ayudarte a cepillarte durante los dos minutos recomendados por los dentistas.

Otra de sus ventajas es que la carga de la batería de iones de litio puede durar más de dos semanas, mientras que la base de carga es pequeña y portátil.

Según los expertos de la marca, el cabezal redondo limpia mejor y te ayuda a lograr unas encías más sanas.

Ya que rodea cada diente para obtener una mejor limpieza y unas encías más sanas, eliminando mucha más placa que un cepillo de dientes manual.

Es el más pequeño y popular de los altavoces inteligentes de Alexa. Un dispositivo que cabe en cualquier parte, está bien diseñado y tiene unas prestaciones increíbles para algo tan pequeño.

Se controla con la voz y usa el Alexa Voice Service para poner música, reproduciendo en streaming canciones en Amazon Music, Spotify y otros servicios.

Tiene, por supuesto, todas las ventajas de Alexa, como responder a preguntas, contar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles…

Importante: está diseñado para proteger con privacidad y fabricado con varias capas de controles, como un botón que desconecta por completo los micrófonos, electrónicamente.

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

OneBlade no apura demasiado para proteger tu piel incluso en las zonas más sensibles. ¡Corta el pelo, no la piel!

Este dispositivo se caracteriza porque estimula el clítoris sin contacto, mediante ondas expansivas y pulsaciones.

Posee un Modo Susurro ultrasilencioso, y 11 programas de ondas de presión para adaptarse a todos los gustos y necesidades.

Otro dato importante es que tiene protección contra el agua IPX7, así que se puede usar en la bañera. Pero hay que tener cuidado: se puede mojar, pero no sumergir en el agua.

Está fabricado con silicona para un contacto suave y aséptico con el cuerpo.

Por último, cuenta con una batería recargable que funciona con cualquier cargador USB. El cable contacta de forma magnética con el dispositivo, lo que evita usar un conector que impediría la impermeabilidad.

El verano es esa época del año en la que más nos gusta cambiar de imagen, donde aprovechamos para probar peinados y estilos nuevos y donde tratamos de sacarle todo el partido a nuestro cabello.

En esta ocasión te traemos la solución definitiva gracias a la rebajadísima plancha de Rowenta.

Nos encanta esa sensación agradable y radiante que sentimos cuando acabamos de salir de la peluquería. ¿Te imaginas que te ocurriera lo mismo desde la comodidad de tu hogar?

Pues es posible gracias a la plancha Inimitable Ultimate Experience de Rowenta, una plancha para el pelo que revolucionará tu rutina diaria y que te permitirá alisarte cada mechón en una sola pasada.

Y lo decimos porque están pensadas para conseguir resultados inmejorables gracias a su revestimiento de piedra mineral ultradeslizante, una zona de agarre profesional con la que lograr un peinado de peluquería cómodamente y sin esfuerzo y unos resultados perfectos sin poner en peligro tu cabello.

Coletas, melenas 'bob' o un sencillo recogido... gracias a ellas lucirás un peinado tan deslumbrante como la sensación que deja en tu cabello esta plancha.