El Consejo General de Médicos se ha alineado este miércoles con las voces que piden que la 'ley trans' no permita a los menores -a partir de los 14 años -cambiar de sexo en el Registro Civil y el DNI solo con su mera voluntad, asistidos por sus padres entre los 14 y los 16 años. La Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos, cree que deberían presentar un "diagnóstico médico multidisciplinar" de disforia de género en el Registro, para así "disminuir el riesgo de no persistencia en el deseo de transexualidad" entre los adolescentes y "los riesgos psicológicos y orgánicos derivados de un proceso acelerado de la transición de género".

La norma, siguiendo las reivindicaciones del colectivo LGTBI y los mandatos internacionales, dado que la OMS dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad en 2018, elimina la necesidad de presentar un informe médico de disforia de género y haber estado en tratamiento de hormonación dos años como requisito para poder cambiar de sexo en el DNI. 15 comunidades autónomas ya se han adaptado a esta situación y permiten cambiar de nombre y sexo en documentos autonómicos como la tarjeta sanitaria y la ley nacional pretende seguir esta estela. Sin embargo, el PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda con la que pretende que los menores de 12 a 16 años necesite de un aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI, una exigencia que el texto pactado en el seno del Gobierno entre los socialistas y Unidas Podemos contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años. El PSOE ha sufrido un cisma interno a cuenta de esta ley, dado que el sector más clásico del feminismo, en el que se encuadran algunas socialistas como Carmen Calvo, critican que se pueda cambiar de sexo en el Registro Civil con la mera voluntad del interesado.

En este contexto, el Colegio de Médicos, en un comunicado, señala que la exigencia de un diagnóstico multidisciplinar de disforia de género "no puede considerarse que vulnere los derechos fundamentales de la persona" y que el planteamiento del anteproyecto, de permitir a los jóvenes cambiar la mención registral sin condiciones "no resulta adecuado para proteger el interés superior del menor que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada".