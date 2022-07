El operario municipal de limpieza de Madrid que fue ingresado el viernes tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el distrito de Puente de Vallecas ha fallecido, según han confirmado a Efe fuentes del Ayuntamiento.

La víctima, de 60 años, fue trasladada en estado grave al hospital Gregorio Marañón tras sufrir un golpe de calor en la avenida de San Diego, donde fue atendido por los facultativos de Samur-Protección Civil a mitad de la tarde.

Cuando le tomaron la temperatura corporal, estaba a 41,6 grados, por lo que rápidamente procedieron a aplicarle hielo y suelo salino frío, además de taparle con una manta de hipotermia. Pese a los intentos para bajar su temperatura, finalmente tuvo que ser intubado y evacuado en estado grave al hospital Gregorio Marañón de la capital.

A través de Twitter, concejales de Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto han trasladado sus condolencias al fallecido y han coincidido en pedir medidas para evitar que haya trabajadores expuestos al sol en plena ola de calor y en las horas más calurosas del día.

El Ayuntamiento reacciona

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado este sábado que los empleados municipales encargados de la limpieza viaria podrán flexibilizar su entrada al trabajo para evitar así las horas más intentas de la ola de calor. "De tal manera que este turno de 14 a 19 horas puedan hacerlo también en horario de 17 a 24 horas de manera voluntaria. Y que si en las horas centrales del día, de manera voluntaria y si así lo desean, no trabajen y podamos mitigar esos efectos tan adversos en los trabajadores municipales", ha trasladado Carabante en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, ha recordado que en el mes de junio los sindicatos hicieron al Consistorio una propuesta para estudiar la posibilidad de que las empresas de limpieza prioricen las calles más arboladas para las horas centrales del día y dejar para las últimas horas las que menos árboles tienen, algo que sí está permitido.

En este sentido, ha añadido que los sindicatos también hicieron una serie de recomendaciones para que los trabajadores de limpieza que trabajan en el turno de las horas centrales del día puedan estar protegidos. "Como la necesidad de estar hidratados, de llevar gorra, de ir por las calles con más arbolado, de hacer pausas y parar, y sobre todo, hacerlas en la sombra. Esas son las recomendaciones y protocolos de seguridad y salud del trabajo", ha explicado.

Respecto al incumplimiento de estos protocolos de seguridad, el delegado ha aseverado que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna denuncia ni ninguna inspección por no cumplirlos. "No tenemos ninguna constancia de denuncia ni de inspección que se haya hecho de oficio a través de alguna denuncia", ha recalcado".