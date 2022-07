La polémica que generó las declaraciones del hasta ahora concejal y teniente de alcalde del municipio castellonense Cirat, Jorge Catalán, en un pleno sobre el método que proponía para acabar con la sobrepoblación de gatos que sufre este pueblo (dijo estar "a favor" de sacrificarlos en vez de esterilizarlos debido al elevado coste que supondría para el Ayuntamiento) ha provocado la dimisión del edil.

Una renuncia que se ha hecho oficial en el pleno de este jueves y que el propio concejal adelantó a El Periódico Mediterráneo, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este iario, nada más trascendió la controversia por redes sociales, que ya dijo que presentaría su dimisión porque "no tenía por qué aguantar" la ola de ataques personales e insultos que ha sufrido a raíz de que Pacma emitiera un comunicado para denunciar el caso, que puso en el disparadero al concejal.

En el tuit de aquí abajo están las palabras que dijo el ya exedil, que cree que "están sacadas de contexto" porque, como ya publicó este diario, no incide en el grave problema de salud pública que padece Cirat, que es la superpoblación de gatos que hay en el pueblo, donde hay 200 gatos censados y una población de 211 habitantes. "Pedimos presupuesto para ver cuánto costaría esterilizar a los gatos mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno) y nos dijeron que 40.000 euros. Y un ayuntamiento pequeño que tiene un presupuesto de 500.000 € y que tiene casi todo el dinero comprometido no puede asumir un proyecto así de 40.000 euros", argumenta.

¡VERGÜENZA! El concejal de Urbanismo del Ayto. de Cirat (Castellón) declara abiertamente en un pleno que está "a favor de sacrificar" en lugar de esterilizar a los gatos de colonias.



La esterilización es el único método de control ético y eficaz. ¡Exigimos que se retracte! pic.twitter.com/w9c0Ek4x8G — PACMA (@PartidoPACMA) 6 de julio de 2022

Carta de despedida

Antes de que el pleno hiciera oficial su renuncia, Catalán compartió una carta a través del perfil de Facebook del Ayuntamiento, en la que pide disculpas a todo aquel que haya podido sentirse ofendido, aunque asegura que "no pretendí ofender a nadie ni mucho menos incitar al sacrificio gratuito de seres vivos". "Lamento profundamente que se haya tomado por ese lado cuando lo único que planteé en el debate fue un punto más de los contemplados en la legislación vigente ante un problema de salubridad como este".

Y expone que el "motivo único" por el que dimite es "por las amenazas recibidas, hacía mí y hacia mi familia, por insultos e injurias, y por el acoso sufrido por redes sociales". "Ningún debate debería terminar vertiendo acusaciones graves sobre mi persona e intercambiando mis datos personales", lamenta.

Carta de renúncia al cargo como concejal del Ayuntamiento de Cirat Posted by Ayuntamiento de Cirat on Thursday, July 7, 2022

Valoración del alcalde

El alcalde, Rafael Matoses (PSOE), entiende la decisión que ha tomado Catalán, ya que "se le ha atacado mucho, con insultos y amenazas". "Estamos aquí para hacer un servicio para la comunidad e intentar mejorar el pueblo. No ganas nada y encima te toca aguantar algo así, no es de recibo", añade el primer edil, que explica que "la inmensa mayoría" de Cirat se ha volcado en apoyarlo.

Antes de que se levantara toda la polémica, el pasado viernes día 8 estaba previsto que una veterinaria y un representante de Pacma acudieran a El Tormo, pedanía de Cirat donde es más palpable la presencia de gatos, para tratar de encontrar una solución a este problema de salud pública, pero el alcalde acabó anulando el encuentro. "Pacma se ha demostrado que no es el mejor intermediario. Les di la oportunidad de retractarse públicamente porque ellos son los que han propiciado toda esta situación y no lo han hecho, así que no tengo nada más que hablar con ellos", zanja Matoses.

Posible pérdida de alcaldía para el PSOE

De forma indirecta, la dimisión a raíz de este caso puede suponer un cambio de alcaldía en Cirat, ya que ahora el PSOE, que ostenta la vara de mando, pasará a estar en minoría. El resultado de las últimas elecciones dejó 4 concejales para los socialistas y 1 para el PP, pero tras dos renuncias (la última la de Jorge Catalán), ahora habrá 2 ediles del PSOE y 3 del PP

El motivo es que, como las votaciones son a la persona y no al partido, los dos concejales que han entrado para reemplazar a los dos ediles del PSOE que han dimitido son del PP. Por ello, el alcalde cree que ahora que los populares serán mayoría querrán gobernar en el pueblo. "Es una decisión que tiene que tomar el PP. De momento, el siguiente paso es que la Junta Electoral convoque un pleno para que tome posesión el nuevo concejal del PP. Luego ya se verá", concluye Matoses.