El turismo es una actividad económica que de manera directa o indirecta está relacionada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030. Gracias al turismo se puede generar riqueza en el territorio y, por consiguiente, mejorar la empleabilidad, contribuir a trabajar en la lucha contra la discriminación de género o contrarrestar la despoblación en zonas rurales. Pero también se puede luchar contra el cambio climático. Por eso, existe una tendencia generalizada a la hora de promover el turismo sostenible. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo especializado de las Naciones Unidas, el turismo sostenible es aquel que tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria y del entorno.

En este sentido se tiende cada vez más a promover un turismo sostenible que impulse el crecimiento económico, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental. Dentro de esta forma de viajar existen diferentes tipologías como el turismo responsable, que tiene como fin fomentar que se instauren modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona de destino; el turismo solidario, que tiene como objetivo contribuir a la generación de beneficios para la población local; o turismo ecológico, que favorece la conservación del entorno y la diversidad biológica.

Seguros de viaje

Estas tendencias se están convirtiendo en la prioridad de muchos viajeros a la hora de organizar sus viajes. Pero tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no es la única tendencia que nos encontramos a la hora de organizar un viaje. Según el Colegio de Mediadores de Madrid, el crecimiento en la contratación de seguros de viajes superaba el 45% en 2021.

Cuando planificamos un viaje, no solemos tener en cuenta la posibilidad de que algo no salga según lo previsto, pero puede suceder. Desde perder un vuelo o el equipaje, hasta necesidad la asistencia médica fuera de España. Por eso, sea cuál sea nuestro destino o tipo de viaje, se recomienda contratar un seguro. De hecho, una de las coberturas con mejor acogida entre los viajeros es la atención sanitaria. Fuera de España, un problema de salud puede ocasionar gastos importantes. Contar con un seguro de viajes como los que ofrece Asisa, puede ayudarnos a viajar seguros y tranquilos.

¿Qué seguro contratar?

