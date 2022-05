El límite de 30 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas de un único sentido redujo un 14% el número de fallecidos de mayo a diciembre de 2021, lo que supone 38 muertes menos frente al mismo periodo de 2029 --año de referencia--, según ha dado a conocer este miércoles 11 de mayo el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, cuando se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de esta medida.

Navarro ha facilitado este dato durante la clausura del acto convocado junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para conocer la experiencia de las entidades locales en este primer año transcurrido desde que entró en vigor la limitación de la velocidad en zonas urbanas a 30 km/h. Desde el 11 de mayo de 2021, el límite de velocidad en vías urbanas es de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Asimismo, el director general de Tráfico ha añadido que en el periodo de mayo a diciembre de 2021 los atropellos descendieron en un 17% respecto al mismo periodo de 2019, y los fallecidos mayores de 65 año, un 22%.

En su intervención, Pere Navarro ha afirmado que "un año es poco tiempo para hacer un balance riguroso sobre la efectividad de la medida", pero ha aportado algunos datos. Así, ha indicado que los responsables de tráfico de algunos municipios le han trasladado que la limitación "no se acaba de cumplir", pero añaden que han bajado las velocidades medias en la ciudad y, por tanto, también los siniestros. "Esto es una muy buena noticia", ha recalcado.

En este contexto, Navarro ha comentado que los datos del 2021 respecto a los del 2019 muestran que los fallecidos en ciudad han disminuido un 25%, lo que es "mucho" y los atropellos han caído un 32%. Sobre los usuarios de bicicletas, ha destacado que en 2019 se registraron 21 muertos, frente a 11 del año 2021. En el caso de los mayores de 65 años, víctimas "especialmente vulnerables", la disminución es del 40%. La reducción ha sido acusada en el caso de los peatones fallecidos (-32%) los ciclistas (-48%) y las personas mayores de 64 años (-40%).

No obstante, Pere Navarro ha aclarado que hasta el 9 de mayo del año 2021 estuvieron en vigor confinamientos y restricciones a la movilidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Grado de cumplimiento

Respecto al cumplimiento de los nuevos límites, Navarro se ha remitido a los resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa llevada a cabo por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, vinculado a Ponle Freno, la plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación AXA.

Según este estudio, el 70,3% de los conductores cumple con el límite de 30 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas de un único sentido. "Me parece un resultado razonable", ha manifestado Pere Navarro, quien sostiene que la medida "es tan buena" que la DGT quiere convencer al ciudadano. "No es un tema de poner radares en las vías 30 ni siquiera policías locales midiendo si va la gente a 30 o no", ha subrayado.

Para el director general de Tráfico, esta medida es "probablemente" la más importante de la legislatura y su implantación ha tenido "muchas ventajas" como la recuperación de espacios para la convivencia, la reducción del ruido y la mejora de la calidad del aire. "Detrás hay todo un proyecto de ciudad", sostiene Pere Navarro, quien cree que esta medida puede favorecer la retirada de señales de tráfico en las ciudades e incluso la supresión de semáforos.

"Esto ha sido el catalizador que pone en marcha toda una serie de reacciones que van hacia la ciudad que todos queremos", ha manifestado el director de la DGT, al tiempo que ha asegurado que "este es un paso adelante para una ciudad más humana y más sostenible". Según Pere Navarro, "el automóvil no puede ser la forma habitual de moverse en la ciudad".

Ciudades sostenibles y saludables

En el acto celebrado en la sede de la FEMP, el secretario general de la federación, Carlos Daniel Casares, ha afirmado que más allá de los datos concretos, en la entidad están convencidos de que sus pueblos y ciudades un año después son "espacios de convivencia más amables" y, sobre todo, con los más vulnerables, "más sostenibles y saludables".

Durante el evento ha tenido lugar una mesa de debate, con la participación del presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, y alcalde de Irún, José Antonio Santano; la vocal de la misma Comisión y consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca; la alcaldesa de Esquivias (Toledo), Milagros del Barrio; y la concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete.

En su intervención, el alcalde de Irún, José Antonio Santano, ha puesto de relieve que Irún, una ciudad de 64.000 habitantes, tomó la decisión de implantar el límite 30 km/k en algunas calles en el año 2011 y en toda la ciudad en 2013. El primer edil ha señalado que en una década, el municipio ha reducido casi un 60% en número de accidentes; un 40% los atropellos; y prácticamente un 30% el número de heridos.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao --primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar la velocidad a 30 km/h--, Nora Abete, ha puesto de relieve que en el año 2018 ya contaba con el 87% de sus vías limitadas a esta velocidad.

Tras dos años, las muertes se han reducido un 66% en 2021 con respecto a 2019; un 38% los heridos graves y un 37% los leves. Los atropellos cayeron un 32% y un 22% los accidentes de bicicletas. Además, ha asegurado que Bilbao cuenta con una mejor calidad del aire y ha bajado el ruido dos decibelios. "Todos estos datos avalan una medida valiente, que ha merecido la pena", ha concluido.