Has quedado con tus amigos o con alguien por la noche para salir a tomar unas copas, pero lo que más te apetece del mundo ahora mismo es quedarte en casa viendo una película, leyendo un libro o simplemente descansando. Esto ocurre y mucho.

¿Qué haces? Buscar alguna excusa. Aunque la excusa tiene que ser elaborada y currada para que puedas salir adelante y nadie pueda sospechar. Aquí te dejamos algunas de las excusas más usadas cuando no te apetece ir a un sitio:

“Estoy enfermo, no me encuentro bien”

La vieja excusa. Una de las más usadas por todos. Se trata de aparentar por vía telefónica que no te encuentras en condiciones para salir y que prefieres descansar en casa para mejorarte.

“Me ha surgido una emergencia familiar”

Tienes que cuidar de tus hermanos o de tus primos. Otra excusa también muy usada y que hace que puedas salir impune.

“Hace muy mala temperatura”

Igual hace un sol radiante y la temperatura es alta, pero usas la excusa y ya está, aunque cuando la temperatura no es buena y el clima no es el adecuado, es más que tentador quedarse en el sofá con la manta.

“Tengo que hacer tareas en casa”

Mi madre me ha mandado recoger esto, mi padre me ha dicho que ordene esto… Otro de los clásicos que te permitirá que tus amigos no hagan preguntas ni sospechen.

“Lo dejamos para otro día que tendremos más tiempo”

Te tienes que ir pronto para casa y no te merece la pena salir para poco rato. Te entendemos, tranquilo. Por ello, a veces cuesta mucho salir de casa cuando en tan solo unas horas tienes que volver otra vez. Especialmente los que viven lejos del lugar de quedada.