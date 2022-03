“Es un exceso tremendo, una muestra del poder sobre el arte”. Diana Raznovich (Buenos Aires, 1945) pide desde Alicante, donde reside, “la restitución” de su obra censurada por el Govern, que acatando el reclamo de los jueces, han retirado la viñeta en la que retrata a un juez machista que no cree el testimonio de una víctima de maltrato. La reconocida humorista gráfica y dramaturga argentina no se puede creer que su obra haya sido censurada.

Lo ocurrido con su cartel que forma parte de dos muestras en las que ilustra con humor situaciones cotidianas que reflejan actitudes machistas, y que se estaban exhibiendo en Palma en la Estación Intermodal, sucede después de “tres años de recorrido” de la exposición, explica Raznovich. “Distintos ayuntamientos, en un congreso de educación, en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia y en la sede de la Delegación del Gobierno en la misma ciudad la han exhibido y nunca hubo ningún problema”.

La obra censurada de esta artista referente del humor feminista, que formaba parte de las exposiciones que inauguró el IBDona (Institut Balear de la Dona), en el marco de la celebración del Día de la Mujer, en una muestra organizada con financiación del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, también ha sido criticada también por la ministra de Justicia, Pilar Llop. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha sumado a las críticas al cartel colocado en la estación intermodal de Palma, ya retirado, que muestra a un juez que se dirige a una mujer con un brazo en cabestrillo y le dice "¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!".

La dramaturga y humorista gráfica defiende que sus obras muestran "un tema que los humoristas varones no abordan”. Este martes recibió una llamada de “una funcionaria” del Institut de la Dona” en la que le comunicaron que retiraban su obra “porque había presión de los jueces”. Denuncia que se trata de un acto de censura” por parte de la judicatura aunque digan “que respetan la libertad” de la artista.

Diana Raznovich posa con una viñeta, en la sede de la Delegación del Gobierno, en Valencia, donde su obra no fue censurada. / DM

“Yo no estoy cuestionando a todos los jueces y juezas pero sí a un juez que no cree a la maltratada”, arguye y menciona a Ricardo González, aquel que “no vio signos de violencia” ejercidos sobre su víctima, sino jolgorio y regocijo”. Raznovich se refiere al caso del juicio a los cinco integrantes de La Manada. “Hay casos aislados”, sostiene e insiste en que no se refiere con su viñeta a todos los jueces.

"No alude directamente al juez de La Manada, pero recoge el hecho de que hay un juez que no le cree a la maltratada"

“Hay casos aislados”, sostiene e insiste en que no se refiere con su viñeta a todos los jueces. Pero sin duda el juez González, que hasta fue expendientado por el Consejo General del Poder Judicial debido a una falta grave de retrasos en la resolución de asuntos judiciales, fue su inspiración. Y también saca a colación al juez Enrique de la Hoz, aquel que "no consideró delito" que unos detectives espiaran la vida privada de la víctima violada durante los Sanfermines .