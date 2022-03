La plataforma PressReader, el mayor proveedor de prensa digital a nivel mundial, ha sufrido este jueves un ciberataque a sus servidores que bloqueó el acceso a más de 7.000 publicaciones en todo el mundo, impidiendo el acceso a la edición digital de numerosos medios de comunicación, entre ellos, los de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Por este motivo los usuarios suscritos al kiosko digital no han podido ni ayer ni hoy acceder al servicio. No obstante, el problema se encuentra en vías de solución.

Garantías

“PressReader está experimentando una interrupción de la red que afecta nuestro site y aplicaciones. Garantizar la entrega de contenido a nuestros lectores es nuestra máxima prioridad, y se está haciendo todo lo posible para resolver esto lo más rápido posible”, comunicaron desde la plataforma.

Periódicos rusos, fuera del catálogo

Tal y como publican varios medios, el ataque se ha producido días después de que PressReader eliminará decenas de periódicos rusos de su catálogo, aunque no se puede confirmar que el hackeo tenga relación con esta decisión.

“El sitio y las aplicaciones de PressReader vuelven a funcionar. Es posible que observe que el contenido no está actualizado a partir de hoy. Estamos trabajando para remediar esto y proporcionaremos más detalles cuando estén disponibles”, han informado desde la plataforma.

Entre los clientes de PressReader destacan The New York Times y The Washington Post y ofrece las copias digitales de numerosos medios de comunicación en Europa.