Vicente se mostró tal y cómo es en su visita a 'First Dates'. Este contable extremeño de 53 años pero afincado en Toro (Zamora) llegó al restaurante del programa de Cuatro presentándose como una persona que considera español hasta la médula, aunque mostrándose también bastante patriótico de sus raíces: "Antes soy extremeño".

"Respecto a las mujeres, me gustan más las del Este que las españolas, y es que soy un empotrador nato, lo reconozco. A la mayoría de las mujeres con las que he estado les ha gustado", aseguró Vicente en su presentación.

Instantes después de esta llegada, Vicente supo que iba a conocer a Inma, una abogada madrileña de 49 años, que también tuvo muy claro el tipo de hombre que le gustaría conocer aquella noche: "Me gustan cariñosos, que salgan y no se queden en el sofá, que no les guste el fútbol, aunque soy del Real Madrid porque soy muy madrileña".

"Cuando vas cumpliendo años, el mercado está mal porque la gente ya ha hecho su vida, son separados con hijos o no quieren una relación estable porque están escarmentados", aseguró Inma en un total a cámara durante sus primeros minutos en el restaurante liderado por Carlos Sobera.

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse más a fondo, aunque llegó un momento en el que empezó a decaer. Vicente le lanzó mucho piropos a Inma, algo que no le gustó mucho: "Le veo un poco como Fernando Esteso y Pajares en 'Los Bingueros'".

Posteriormente a este momento, Vicente no tuvo ningún reparo en hacer una pregunta con la que Inma se sintió aún más molesta: "¿Te gusta que te empotren o solo hacer el amor?". "No me digas esas palabras, por Dios...", respondió la abogada.

"Hay mujeres que les gusta y no lo dicen", intentó justificarse el contable. "Hablando con él me ha dicho que es un empotrador y me ha parecido de un mal gusto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces...", aseguró la letrada.

En los últimos minutos de la noche, los comentarios que hizo Vicente durante determinantes en 'La decisión final', ya que ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro. "Me ha encantado conocerle, es muy simpático. Pero lo de la distancia y los comentarios sexuales que ha hecho sin conocerme de nada... ha sido muy directo", explicó Inma antes de marcharme del restaurante de 'First Dates'.