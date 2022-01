Horas extra en los servicios de Urgencias -que denuncian estar al límite con un aumento, en los últimos días, de entre el 30 y el 50% de visitas- y reparto de la agenda entre los compañeros para suplir las bajas en los centros de salud. Son algunas de las fórmulas que utilizan las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para resolver la cobertura de las bajas de los sanitarios que se están contagiando por covid en esta sexta ola. Desde algunas regiones, como Andalucía, se quejan de que las bolsas de empleo están agotadas y no se encuentran profesionales y denuncian que, el pasado noviembre, se dejaron de renovar los contratos covid de más de 3.300 enfermeras.

En Aragón, su presidente, Javier Lambán, ha informado que, en la última semana, hay 1.500 sanitarios de baja.

Según el informe del Ministerio de Sanidad del pasado 30 de diciembre -los últimos datos disponibles, indican desde este departamento- a esa fecha se contabilizaron un total de 7.341 casos -diagnosticados en los últimos 14 días- entre el personal sanitario. En cifras consolidadas, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el pasado 29 de diciembre, eran un total de 116.207 casos en toda España. Navarra, con 1.600 casos; Galicia (876) o Aragón (646) eran las comunidades más afectadas. Con datos más actualizados, este mismo jueves, el presidente de Aragón, Javier Lambán, informaba que, en la última semana, hay 1.500 sanitarios de baja.

Situación límite en urgencias

Este miércoles, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) denunciaba que estas unidades están "superando por completo la capacidad de los servicios que, además, están sufriendo las bajas covid de muchos de sus profesionales". En los últimos días, las visitas a Urgencias han aumentado entre el 30 y el 50%, asegura la sociedad científica.

Según datos aportados desde SEMES a 'El Periódico de España', las bajas de sanitarios son constantes en diferentes hospitales. Así citan ejemplos de centros sanitarios como el Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) con 7 bajas de 57 profesionales o el Miguel Servet (Zaragoza) están con 5 bajas de 45 efectivos y reforzando el servicio con horario extra durante las dos últimas semanas. El peor día, precisan, lo tuvieron el 27 de diciembre, con cerca de 600 pacientes. Ahora se están quedando cercanos a los 400, cuando lo normal son 300-320 pacientes diarios.

En el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) no tienen bajas, pero han pasado de 300 pacientes diarios a 450, añaden, y en el Hospital Reina Sofía de Murcia hay 4 profesionales afectados por covid de 36 efectivos. En Madrid, el Hospital de la Princesa no tiene bajas por covid en médicos "pero sí bastantes problemas con el personal de enfermería" y en el Ramón y Cajal, una baja prolongada, 3 abandonos de trabajo y dos bajas covid sobre 45 efectivos.

¿Cómo se cubren esas ausencias profesionales? Con horas extras de los sanitarios que están trabajando, responden desde SEMES. "No se cubren bajas porque son de 7-10 días (lo que dura la cuarentena) y en Urgencias no existe una bolsa de trabajo y no hay médicos dispuestos a firmar un contrato tan corto. Las plantillas están infradimensionadas y necesitamos que nos refuercen incluso de otros servicios", apuntan. "Las bajas no se cubren", resume Javier Alberdi, presidente del Sindicato Médico del Principado de Asturias (Simpa) donde hay.

Situación insostenible

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) también facilita datos que ha ido recabando por comunidades al no disponer de datos globales, precisa. Un ejemplo, en el caso de Castilla y León con datos de este jueves, había 11.896 profesionales de todas las categorías -contando a personal en formación o no sanitario de apoyo- que habían dado positivo y 1.723 estaban en seguimiento.

El mismo día en el que la Confederación hacía, precisamente, "un llamamiento para que se aborde con urgencia la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria actualmente, mezcla de la falta de medidas y decisiones erróneas que se arrastran desde hace años y la improvisación y el uso de parches temporales con los que se está abordando la pandemia de covid".

En la misma semana en la que se ha conocido que, en la Comunidad Valenciana, el juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a 154 médicos de la provincia por la falta de medios de protección con la que se vieron obligados a trabajar durante la primera ola de la pandemia. Con datos de la Consellería, el número de sanitarios con incapacidad temporal por coronavirus es actualmente de 1.282 profesionales.

En Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), dispone de datos del 3 de enero que indican que eran 1545 las bajas por covid en todas las categorías, de los que 304 eran médicos y 523, enfermeras. El sindicato médico indica a este diario que, en Atención Primaria, la suplencia de bajas se hace "como siempre". Y explican: "Si en tu centro de salud falta un compañero, no hay suplentes. Se reparte la agenda entre los que están", señalan.

Bajas entre las enfermeras

A nivel nacional, el Sindicato de Enfermería SATSE dice no tener datos de cuántas enfermeras se han contagiado. A nivel autonómico, desde Andalucía, por ejemplo, alertan del incremento en un millar de profesionales de la sanidad infectados durante la segunda quincena de diciembre, con una cifra acumulada de 17.247 sanitarios que han sufrido la enfermedad.

Según datos que ha publicado SATSE Andalucía, a fecha 27 de diciembre de 2021, un total de 986 trabajadores de la Sanidad se encontraban de baja por Covid, un 30 por ciento de ellos enfermeras/os, generando "graves problemas" para la cobertura de los servicios debido a "la nefasta planificación" del Servicio Andaluz de Salud. Por categorías, informa el sindicato, son las enfermeras y fisioterapeutas los principales afectados. Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería ha pedido la cobertura del cien por cien de las bajas laborales y denuncia, nuevamente, que el SAS dejó sin renovar a más de 3.300 profesionales a 1 de noviembre de 2021.

El sindicato ha indicado que, en caso de ser inviable la contratación de personal por falta de disponibilidad en la bolsa de empleo, el SAS debe retribuir a los profesionales que voluntariamente realicen actividades al margen de su jornada, en horario de tarde o festivos y fines de semana. Estas retribuciones, subrayan, están previstas para actividades que se realicen al margen de la jornada laboral ordinaria y obligan al personal a atender la agenda completa del compañero cuya ausencia no se ha podido cubrir por falta de disponibilidad en las bolsas de contratación. También está destinado para cubrir actividades excepcionales como pueden ser la campaña de vacunación.