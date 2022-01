Hacer fotos a mujeres amamantando a bebés en público sin su consentimiento será ilegal en Inglaterra y Gales, un proyecto de ley incluido en un paquete mayor actualmente en trámite en el Parlamento británico.

El ministro de Justicia de Reino Unido, Dominic Raab, ha señalado que la legislación busca evitar que las mujeres sean "molestadas", ya sea para la "autogratificación" o "con fines de acoso", ha recogido la BBC.

Los diputados laboristas Jeff Smith y Stella Creasy han liderado los esfuerzos en la Cámara de los Comunes para hacer que tomar fotografías a mujeres mientras amamantan sea ilegal, después de que una ciudadana les contactara tras haber sido fotografiada mientras lo hacía en un parque.

No obstante, cuando la mujer, identificada como Julia Cooper, acudió a la Policía por el incidente, le dijeron que no podían hacer nada porque no se había cometido delito alguno.

Creasy tiene su propia experiencia en ser fotografiada mientras alimentaba a su bebé. Un adolescente le hizo una foto en un tren, tras lo que la diputada dijo en declaraciones a la BBC que fue una "experiencia horrible".