¿Podría el regalo de un amigo invisible romper un pacto de gobierno? En Vinaròs, sí.

La coalición entre PSPV-PSOE y TSV (que gobiernan junto a Compromís, partido que se unió el pasado mes de abril) ha sufrido una nueva crisis, en esta ocasión de la manera más surrealista y menos esperada, tras una escena digna de un guion de 'El Padrino' o 'House of Cards' a la vinarocense.

Todo sucedió tras el pleno ordinario de este mes, cuando los miembros del equipo de gobierno procedieron a darse los regalos del amigo invisible, para afianzar el compañerismo y las relaciones entre ellos. Nada más lejos de la realidad. El regalo que el socialista José Chaler, concejal de Urbanismo y Deportes, dio a su compañera de gobierno, Anna Fibla, líder de Totes i tots som Vinaròs (TSV) y concejala de Cultura y Patrimonio la disgustó tanto que abrió una nueva brecha entre ambos partidos.

Con el mensaje "Producto de proximidad"

Y es que el regalo de Chaler fue macabro y desconcertante a partes iguales. Cuando Fibla abrió la caja con el detalle donde ponía escrito "Producto de proximidad", no daba crédito de lo que había en su interior: una cabeza de oveja degollada, sus ojos, sus vísceras y todo ello envuelto en verdura podrida.

"¿Qué pensarías si os regalaran a vosotros o a vuestros familiares una cabeza de cordero, unos ojos y unas vísceras y fruta y verdura podrida?" Anna Fibla - Concejala de Cultura y Patrimonio de Vinaròs

El enfado de Fibla y sus compañeros de partido fue tal que, al día siguiente, el miércoles por la noche, se convocó una asamblea en el seno de TSV. Este viernes ha convocado una rueda de prensa a la que asistió la diputada Marisa Saavedra y otros compañeros de partido mostrando el apoyo a su líder, y en la que piden el cese o la dimisión de Chaler antes de que concluyan estas fiestas de Navidad. De lo contrario, romperán el pacto y dejarán de formar parte del equipo de gobierno.

"¿Qué pensarías si os regalaran a vosotros o a vuestros familiares una cabeza de cordero, unos ojos y unas vísceras y fruta y verdura podrida?", inició Fibla su discurso. "Llevamos dos años y medio en el gobierno muy difíciles, porque el entente que ha habido en el equipo de gobierno no ha sido bueno y eso se ha visualizado alguna vez públicamente, pero lo que no se ha visto es la problemática interna continua dentro del equipo de gobierno contra los concejales de Totes i tots som Vinaròs”.

"La gota que ha colmado el vaso"

Según Fibla, socia de la protectora El Cau, este regalo del amigo invisible "es la gota que ha colmado el vaso". “Empezó a abrir el regalo el alcalde, Guillem Alsina, continuó Marc Albella, y eran todo regalos normales, y luego me tocó a mí. Era una caja muy grande de porexpan donde ponía ‘producto de proximidad’, y pensé que sería un buen detalle. Cuando lo desenvolví, había una caja transparente con una cabeza y unos ojos de cordero muerto, y también sus vísceras, todo lleno de sangre y envuelto con verdura podrida. No entendí cómo podía estar pasándome esto, ni a mi ni a mi partido. Y mientras tanto, algunos compañeros socialistas, entre ellos el alcalde, se estaban riendo".

"En ese momento me sentí muy atacada y no dije nada, hice como si nada hubiera pasado a pesar de lo que sentía, porque sentí acoso hacia mi persona" Anna Fibla - Concejala de Cultura y Patrimonio de Vinaròs

"En ese momento tuve el temple de aguantar la situación, porque después teníamos que decir quien había hecho el regalo. En aquel momento me sentí muy atacada y no dije nada. Hice como si nada hubiera pasado a pesar de lo que sentía, sentí acoso hacia mi persona. Seguimos abriendo el resto de regalos, todos sencillos y normales, y luego se supo que quien me hizo el regalo era José Chaler”, ha continuado.

Dimisión/cese o adiós al pacto

Para la líder de TSV, “esta situación rompe la dinámica que ya estaba muy maltrecha dentro del equipo de gobierno. Lo hemos valorado dentro del partido y no podemos continuar así. Es inexcusable, una conducta intolerable viniendo de un representante político socialista. Esto es un ataque a TSV y todas las personas que nos han votado, y ataca mi dignidad. En estos dos años y medio los ataques han sido maliciosos y continuados por su parte. Se ha creado un clima insostenible y este ultimo hecho hace que pidamos al alcalde Guillem Alsina el cese inmediato de José Chaler, o que este dimita. Si lo cumplen, continuaremos en el gobierno trabajando por Vinaròs, que es lo que deseamos, pero si no, no seguiremos. La decisión es del alcalde", ha indicado

Y ha concluido preguntando: "¿Qué buscaba Chaler enviándonos una caja con este contenido? ¿Qué nos está queriendo decir?".

"Ataque con connotación machista"

"Es una cuestión política, un acto inaceptable y un ataque muy grave a una mujer, por lo que tiene también una connotación machista" Marisa Saavedra - Diputada nacional de Unidas Podemos por Castellón

La diputada nacional al Congreso por Castellón, Marisa Saavedra, ha considerado que "la agresión que ha sufrido es política. No es una cena de amigos donde se hacen bromas, era un acto informal pero institucional, entre miembros del equipo de gobierno. Y esto ha sido un desprecio, una humillación y un maltrato por parte de un miembro del equipo de gobierno. Es una cuestión política, un acto inaceptable y un ataque muy grave a una mujer, por lo que tiene también una connotación machista. Lo peor es que además ha sido un acto preparado, y problablemente se lo pasó bien preparando algo tan macabra para humillar a una compañera. Si el alcalde no lo cesa, significaría que estaría de acuerdo. Esperamos una respuesta responsable", ha asegurado.