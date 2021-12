Hoy en día es imposible imaginar un mundo sin plásticos. Sin embargo, el mal uso que se hace de sus residuos hace imprescindible reformular el ciclo de vida de este material, a fin de integrarlo en un futuro mejor, más inteligente y sostenible. Prensa Ibérica ha reunido a expertos de primer orden para debatir sobre gran reto global que supone replantear la producción, el uso y el reciclaje del plástico. En la presentación, Jesús Javier Prado, gerente de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, recordó que “esta cabecera de reciente creación pretende poner el foco y dar espacio a problemas y esperanzas del siglo XXI, y el medio ambiente es uno de ellos”.

Un uso inteligente

El primer bloque del encuentro trató sobre la importancia de que los agentes relacionados con el ciclo de vida del plástico se impliquen en la cadena de valor. Blanca de Arteche, directora de Relaciones Institucionales de ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos), moderadora de la primera mesa, arrancó el debate haciendo una foto actual de la industria del plástico en España: “está compuesta por más de 3000 empresas que dan empleo a 93.000 personas representando un 21% de la industria manufacturera y un 2,7 del PIB”. Irene Mora, responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Plastics Europe afirmó en la mesa en la mesa de debate que “nos encontramos en un cambio profundo que requiere soluciones en todas las fases del ciclo de vida. Queremos llegar a ser una industria que contribuya a la neutralidad carbónica y a crear una economía circular competitiva”. Ana Gascón directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company, repasó la estrategia global de envases de la empresa, “World Without Waste”, basada en tres pilares: “Fabricar envases pensando en un futuro sostenible, promover la recogida y el reciclaje de estos envases y crear alianzas con todos los factores implicados en el proceso”. Por su parte, Borja Lafuente, Head of Sustainability de Danone Iberia subrayó la necesidad de tener en cuenta los costes que supone lograr esos objetivos de sostenibilidad y la importancia de que los marcos reguladores sean justos a la hora de marcar exigencias y plazos a todos los actores del proceso. Carmen Redondo, responsable Relaciones Institucionales de HISPACOOP, hizo hincapié en que los consumidores se deben responsabilizar más de sus acciones: “los esfuerzos de la industria de nada valen si no reciclan o siguen consumiendo productos son poco sostenibles”.

En el segundo bloque de la jornada se resaltó la importancia de hacer que el ciclo de vida del plástico sea circular. La primera mesa de esta segunda parte ha sido moderada por Sergio Giménez, director de Negocio de lnstituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS). Antonio Martínez Mocholí, vicepresidente de ANEP y presidente & director general RPET FLAKE S.L., destacó en su intervención que se debe tender a un reciclado inteligente de calidad virgen, que permita la mayor durabilidad y calidad de los materiales.

Mayca Bernardo, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Cicloplast, sacó a primer plano la importancia de pensar los envases para facilitar la separación en el reciclado. Antonio de Molina, director técnico en Plastipak recordó que “el reciclaje ha de venir de la mano de todos. De nada sirve la gran inversión en innovación sin la implicación del usuario a nivel individual”. Begoña de Benito, responsable Relaciones Institucionales ECOEMBES, destacó que, “según datos del propio Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los envases domésticos suponen el 22% de los fabricados y el reciclaje de los mismos se sitúa entre el 52-53%. Son buenas cifras, pero podemos hacer más”.

Un sector innovador

La segunda mesa de debate de este bloque versó sobre la innovación en el sector plástico, muy particularmente sobre el desarrollo de materiales más sostenibles. Jorge García Barrasa, innovation Specialist de The Circular Lab, afirmó que la innovación en este campo es, cada vez, más importante: “somos corresponsables en la economía circular y debemos impulsar el cambio”, afirmó. Por su parte, Jordi Simón, responsable bios de BASF, rompió mitos diciendo que los plásticos son totalmente sostenibles y mencionó, además, que tienen cuatro vías de revalorización: mecánica, química (en desarrollo), orgánica y energética (todavía denostada). Respecto al reciclaje químico, afirmó que “el reciclaje mecánico tiene un ciclo de vida finito, mientras que el químico permite crear materia prima nueva de calidad. No significa que el químico pueda sustituir al mecánico, pero sí que es un muy buen complemento que ofrece muchas posibilidades en el futuro”. Óscar Hernández, director general de ANARPLA, concluyó el evento recordando que “España es el segundo país en ratio de reciclado de plásticos. Tenemos muchos retos por delante y es responsabilidad de todos conseguirlos”.

El evento “Plásticos: hacia un futuro circular” fue patrocinado por BASF y organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Verde y Azul, el canal de medio ambiente del grupo Prensa Ibérica. Colaboraron en el mismo Espacio Bertelsmann, AIMPLAS (Instituto tecnológico del plástico), Cicloplast, ANAIP (Asociación Española de Industriales Plásticos), HISPACOOP (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios), ANARPLA (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico), Plastics Europe, ANEP (Asociación Nacional del envase de PET) y Generación Sliving.