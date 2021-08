El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó este martes en Salamanca que la intención del Gobierno regional es “mantener las medidas en este nivel de restricción” después del día 30 de agosto. En este sentido, apuntó a la proximidad de las fiestas de algunas ciudades, como Salamanca y Valladolid y pidió a los jóvenes un comportamiento responsable para no repetir un aumento de la incidencia, como ocurrió en los municipios de Pollos y Peñafiel. “Estamos manteniendo una actividad prácticamente normal pero hay que mantener la prudencia”, exhortó el vicepresidente. Además, subrayó la importancia de dar “un mensaje claro a nuestros ciudadanos en este periodo que es muy festivo”, y recordó que “hay cosas que no se pueden hacer, eventos multitudinarios, porque no estamos todavía en la normalidad”. Por eso, la Junta continuará con las medidas especiales del Nivel 1 en todo el territorio de Castilla y León más allá del día 30 de agosto.

Tercera vacuna

En cuanto a los últimos brotes en residencias para mayores explicó que no quieren “en la medida de lo posible incrementar de manera generalizada las restricciones e imponer a los ciudadanos que viven en residencias condiciones de aislamiento tan intensas como se vivieron”, aunque asumió que están a la espera de la estrategia de la tercera dosis de la vacuna. Igea indicó que “afortunadamente, la aparición de estos brotes es de muchísima menor gravedad que los primeros”, sin embargo, en los últimos meses se ha mantenido una incidencia alta y la mortalidad de esta última ola “se ha centrado en personas mayores y más frágiles”.

La economía de la región vuelve a niveles de “prepandemia”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado que se abre una “oportunidad de futuro” en esta Castilla y León ante “las buenas noticias” que se reciben sobre el “incremento de la actividad” económica a los niveles de prepandemia. Antes de visitar una empresa agroganadera de Salamanca, en el municipio de Castellanos de Moriscos, Igea ha señalado que “es verdad” que hay una oportunidad, pero debe encauzarse a través de la Administración y “de quienes dan empleo y trabajo”. “Vivimos estos días buenas noticias sobre el incremento de la actividad. Estamos recuperando a niveles prepandemia, consiguiendo que la comunidad vuelva a tener actividad”, ha afirmado. Y para ello es importante contar “con empresas que crecen, que investigan y que muestran que hay una comunidad Autónoma con mucho futuro”.