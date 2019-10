Un cerdo con sed de venganza

Con nocturnidad y alevosía. Cuando todavía era noche cerrada y esperando a la víctima a las puertas del tanatorio de La Siempreviva, donde el hombre se había refugiado por temor a ser embestido. Así se produjo el ataque de un cerdo vietnamita a una persona el pasado lunes en el entorno del Cementerio de Alicante. El primero, según el Ayuntamiento, del que se tiene constancia oficial.

Concretamente, fue en la calle Río Turia. "Antes de entrar a trabajar, fui a tomar un café. Era antes de las siete de la mañana. Al salir, vi que había un animal suelto, lo que me hizo salir a la avenida para evitar problemas. Mientras me dirigía a mi trabajo, me di cuenta de que era un cerdo vietnamita. Cuanto más rápido andaba yo, más rápido andaba el animal", explica a este diario José María M., quien decidió refugiarse en el tanatorio para evitar males mayores.

"Ahí estuve un tiempo, hasta que pensé que ya se habría ido". Pero no, cuando asomó de nuevo por la avenida, encaminándose hacia la empresa donde trabaja, se dio cuenta de que el animal seguía al acecho. Y ahí fue cuando se produjo el ataque, según relata: "El animal me embistió, me tiró al suelo y me mordió la pierna. Sangré porque, además, estoy tomando un medicamento [Sintrom] por haber sufrido un ictus que me ha dejado más sensible la parte izquierda del cuerpo". En el suelo, se pudo zafar del animal. Con el susto aún en el cuerpo, José María se dirigió a su trabajo, donde le animaron a que avisara del suceso a la Policía Local de Alicante.



Los agentes llegaron al lugar de los hechos en torno a las siete de mañana, unos veinte minutos después del ataque. Tras escuchar el testimonio del hombre afectado, los policías locales hicieron un batida por el entorno, en la que detectaron hasta cuatro ejemplares sueltos en el Vial de los Cipreses y calles de la zona, según confirmaron ayer fuentes de la Concejalía de Seguridad dirigida por el popular José Ramón González.



Competencias

La presencia de cerdos vietnamitas en el barrio del Cementerio y sus aledaños no es nueva. Todo lo contrario. De hecho, el Ayuntamiento, durante el pasado mandato municipal, se vio obligado a ordenar la captura de los animales a través de jaulas. Sin embargo, los ejemplares nunca han desaparecido del todo del entorno del Cementerio. Resulta habitual verlos cruzar por las calles que habitualmente utilizan los residentes en la zona, los visitantes del Camposanto y también las personas que trabajan o acusen al polígono industrial anexo.

"El Ayuntamiento de Alicante ha realizado varias actuaciones municipales para la disminución de la población de cerdos vietnamitas que han consistido en la captura de cerdos en cebaderos, mediante métodos no cruentos, evitando, en todo momento el sacrificio de estos animales. Son animales en libertad y su captura no siempre puede ser lo exitosa que se pretende, pues se mueven en zonas y algunas dificultosas por malezas, hierba", señalaron ayer desde la Concejalía de Seguridad.

Desde el área de Sanidad, por su parte, instaron recientemente a la Generalitat a tomar medidas al tratarse de especies invasoras. "En septiembre, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural nos contestó que ni tienen medios ni competencia para contener los animales domésticos abandonados o sin dueño, y que ponían a nuestra disposición el Centro de Recuperación de fauna de 'Santa Faz' para hacerse cargo de los ejemplares que capturemos", añadieron ayer desde el gobierno municipal liderado por Luis Barcala, que reclama a la administración autonómica que tome ya cartas en el asunto: "Que aporte una solución y se comprometa con el problema que existe en Alicante. La solución no puede ser poner a nuestra disposición el Centro de Recuperación, hay que sentarse y ver qué solución puede dar la consellería a esta especie invasora para solucionarlo".