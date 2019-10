El premio Nobel de Química reconoce a los desarrolladores de las baterías de ion-litio

El alemán John B. Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino son los ganadores del Nobel de Química 2019 por el desarrollo de las baterías de iones de litio, anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.



"Las baterías de litio han revolucionado nuestras vidas y se usan desde los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos", destacó la Academia al dar a conocer su decisión.



El trabajo de los tres científicos "sentó las bases para una sociedad inalámbrica y libre de combustibles fósiles", prosigue la institución.



A comienzos de la década de los setenta, Whittingan empleó el enorme impulso del litio para liberar su electrón más exterior, lo que llevó al desarrolló de la primera batería de litio funcional.



La contribución de Goodenough fue doblar el potencial de esta batería de litio, creando las condiciones adecuadas para que fuera mucho más potente y útil.





