El Nobel de Física premia hallazgos sobre la evolución del Cosmos y los exoplanetas

El astrofísico canadiense James Peebles y sus colegas suizos Michel Mayor y Didier Queloz lograron este martes el Nobel de Física por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el Cosmos, según informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.



Peebles ha sido premiado por sus descubrimientos teóricos en Cosmología física, mientras que Mayor y Queloz por su hallazgo de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar.



Peebles es experto en Cosmología, nacido en 1935 en Winnipeg (Canadá) y está adscrito a la Universidad de Princeton (EEUU).



Mayor, nacido en 1942, ha compartido buena parte de su trabajo investigador con su colega y compatriota Queloz, nacido en 1966, y ambos trabajan en la Universidad de Ginebra.



El marco teórico desarrollado a lo largo de dos décadas por Peebles es la base de nuestra comprensión moderna de la historia del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días, según el comité Nobel



Mayor y Queloz, que han explorado la Vía Láctea en busca de mundos desconocidos, fueron los primeros en descubrir, en 1995, un planeta fuera de nuestro Sistema Solar, un exoplaneta, que orbitaba la estrella 51 Pegasi. . Todos los premios llevan incluida una dotación económica, que este año asciende a 9 millones de coronas suecas (831.000 euros, 912.000 dólares).



En este caso, una mitad del premio irá para Peebles, mientras que Mayor y Queloz se repartirán la otra.



The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles "for theoretical discoveries in physical cosmology" and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz "for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star." pic.twitter.com/BwwMTwtRFv