Un iceberg cinco veces mayor que Malta se desprende de la Antártida

Un iceberg de unos 1.580 kilómetros cuadrados, unas cinco veces el tamaño de la isla de Malta, se desprendió de la plataforma de hielo Amery, una de las más grandes de la Antártida.



El nuevo iceberg, denominado D28, se desprendió totalmente de la plataforma ubicada al este de la Antártida el pasado día 25, señaló este lunes en su Twitter Copérnico, el programa de observación de la tierra de la Unión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).





The new D28 iceberg (~1582km?2;) that recently calved from Amery ice shelf ????is nicely shown in the latest @CopernicusEU #sentinel1 satellite imagery ???. @helenafricker pic.twitter.com/SLHWpqHFWP

??The new D28 Iceberg (five times the area of Malta ???? or ~1582km?2;) just calved away from Amery ice shelf ????#Antarctica

??Before (20/09) and after (25/09) #Sentinel1??????? captures processed by @StefLhermitte pic.twitter.com/4uN3Ce6E9D