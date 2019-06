La regla de los cinco segundos que debes seguir para pasear al perro en verano

La Guardia Civil, haciendo uso de sus redes sociales, ha informado de un truco a través del cual aquellas personas que tienen perro pueden saber si es el momento o no de sacarlo a la calle teniendo en cuenta las altas temperaturas, puesto que la mascotas también sufren con el fuerte calor.



Hay que tener en cuenta que el calzado de los perros son sus pezuñas y que, cuando el sol aprieta, el asfalto también quema. Por ello, el truco consiste en poner el reverso de nuestra mano sobre dicho asfalto y comprobar si somos capaces de mantenerla durante cinco segundos.



En caso de que no se pueda, habrá que esperar a otro momento para pasear al perro por la calle o llevarlo a un parque en el que haya sombra porque, de lo contrario, podría quemarse las almohadillas de las pezuñas, ya que son una zona muy sensible.





Cuando saques a tu perro ? a pasear ?aplica la regla de los 5" ?? ¿Aguantas tú 5" ? el calor del asfalto? ?



A ellos les pasa igual en las almohadillas de sus patas ??



Quizá sea el momento de sacarlo de paseo por el parque, buscando algo de sombra.#YoSiPuedoContarlo pic.twitter.com/ID7Z0vX4pl — Guardia Civil ?? (@guardiacivil) 21 de junio de 2019