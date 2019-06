Descubierta una nueva especie de gusano que come piedra y excreta arena

Una nueva especie de gusano de los barcos descubierta en un río de Filipinas basa su dieta en comer roca en lugar de madera, como es habitual en esta clase de bivalvos.

Los gusanos de los barcos, o bromas, son bien conocidos por su tendencia a masticar la madera y digerirla. Llegaron a la fama durante el apogeo de los barcos de madera: los pequeños moluscos los agujereaban, a veces haciéndolos incapaces de navegar. Más recientemente, son conocidos por hacer agujeros en los muelles y otras estructuras de madera utilizadas en el agua. En este nuevo esfuerzo, los investigadores han encontrado una especie de lombriz que no come madera en absoluto, sino que perfora a través de la piedra caliza.

Los investigadores informan que el nuevo tipo de lombriz fue visto por primera vez en 2006, pero no fue hasta hace poco que se estudió cuidadosamente. Después de capturar especímenes rompiendo las rocas que ocupaban, los investigadores los colocaron en tanques en su laboratorio. Informan que los gusanos eran pequeños, del orden de 150 milímetros de largo. Eran blancos y se parecían más a los gusanos que a otros moluscos.

También difirieron físicamente de manera significativa de los gusanos que comen madera; por ejemplo, tienen dientes más grandes y planos, más adecuados para perforar la roca. Los perforadores de roca también carecían del saco utilizado por los comedores de madera para digerir la madera.



Valor nutricional

Los investigadores --que publican resultados en Proceedings of the Royal Society B--, sugieren que tales diferencias físicas indican que es probable que el gusano que come rocas no evolucionó a partir de sus parientes que comen madera, sino que probablemente se separaron de ellos hace mucho tiempo. Se observó que roían su camino hacia la piedra caliza. Un poco más tarde, los investigadores observaron a los gusanos que excretaban arena.

No pudieron determinar los motivos detrás de la perforación de la roca por estos gusanos de los barcos, pero no es probable que sea un medio para obtener ningún tipo de valor nutricional. Sospechan que los pequeños moluscos satisfacen sus necesidades nutricionales gracias a las bacterias que viven en sus branquias, aunque no han descartado la posibilidad de que los alimentos se introduzcan en su sifón.