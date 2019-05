Ajejandro Portes, sociólogo de referencia y experto en migraciones

El demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes, considerado un experto mundial en migraciones y el sociólogo de referencia más importante de habla hispana, ha obtenido este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Alejandro Portes, nacido en La Habana (Cuba) el 13 de octubre de 1944, y que ya optó a este galardón en 2016, comenzó sus estudios en la Universidad de La Habana en 1959.

Abandonó Cuba en 1960 como exiliado político y estudió en la Universidad Católica de Argentina, en Buenos Aires. Nacionalizado estadounidense en 1968, terminó su licenciatura en Sociología en la Universidad de Creighton, en Omaha (EE.UU). Su tesis doctoral versó sobre el radicalismo en Chile, para dedicarse más tarde principalmente al estudio de la inmigración, y la presentó en la Universidad de Wisco-Madison.

Desde entonces ha sido profesor de las universidades de Texas (1971-1975), Duke (1975-1980), Johns Hopkins (1980-1996) y Princeton, a la que llegó en 1997, y donde fue, entre 2003 y 2014, catedrático Howard Harrison and Gabrielle Snyder Beck del Departamento de Sociología.

También fue cofundador en 1988 del Centro de Migraciones y Desarrollo de Princeton, que dirigió desde 1999 a 2012. Desde 2011 es profesor de la Universidad de Miami y desde 2014, emérito de Princeton. Es investigador del Centro para la Investigación y el Análisis de la Migración del University College de Londres. Ha sido miembro del consejo asesor del Instituto Max Planck para el Estudio de la Diversidad Religiosa y Étnica y profesor visitante en varias universidades europeas e iberoamericanas.

En 1997 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Sociología y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Reconocido con numerosos premios, entre los que destacan el galardón anual que concede la Academia Americana de las Ciencias (2008), W.E.B. Du Bois Career of Distinguished Scholarship (2010), otorgado por la ASA, y el James Coleman Fellow (2012) de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales.

Tanto por su pensamiento como por su obra, Portes está considerado como uno de los sociólogos de referencia más importantes de habla hispana en la actualidad y uno de los más influyentes en el análisis de las migraciones y de la sociología económica de comienzos del siglo XXI.

Portes ha destacado por su actividad investigadora en los ámbitos de las migraciones internacionales, la sociología económica, el desarrollo comparativo, la urbanización de los países en vías de desarrollo y la marginalidad social.

Integrante de la nueva sociología económica, sus estudios se han convertido en una referencia para guiar y organizar la investigación empírica de científicos sociales de todo el mundo. Su trabajo de las últimas cuatro décadas ha ayudado a conocer y entender la adaptación de los inmigrantes en sus países de destino.

En 2017, en marzo, Portes analizó la adaptación de las segundas generaciones de inmigrantes en España, con motivo del Día de la Sociología. Y en noviembre, junto con la socióloga e investigadora en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Rosa Aparicio, presentaron el informe "Investigación Longitudinal de la Segunda Generación en España", del que son autores.

El sociólogo cubano ha publicado más de 36 libros y 220 artículos. Es autor de clásicos de la sociología de las migraciones como "América inmigrante" (con R.G. Rumbaut, Anthropos, 2010) y de sociología económica como "Economic Sociology: A Systematic Inquiry" (La sociología económica: Una investigación sistemática, 2010).

Otras obras de Portes son "City on the Edge-the Transformation of Miami" (1983), "Immigrant America: A Portrait" (1996), "Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation" (2001) y "Ethnicities: Children of Immigrants in America" (2011).

En 2016 publicó "Spanish Legacies" y en 2018, "The Global Edge".

Pertenece a los consejos editoriales de Revista Española de Sociología, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, International Migration Review, Revista Mexicana de Sociología y Ethnic and Racial Studies, y es autor de unos 250 artículos y más de 30 libros.

Miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Portes ha presidido las asociaciones Sociológica Internacional y la Sociológica Americana y es presidente electo de Sociedad Sociológica Oriental.

Es doctor honoris causa por la neoyorquina New School for Social Research y por las universidades de Wisconsin-Madison (EE. UU.) y Génova (Italia) y profesor honorífico de las universidades de Alicante y de Nueva York Abu Dhabi.