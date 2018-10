El 34% de los hombres pide una excedencia para cuidar de sus hijos

El 34% de los hombres españoles se ha beneficiado, o planea hacerlo, de una excedencia para el cuidado de sus hijos, un porcentaje que es ocho puntos menor que en el caso de las mujeres, del 42%, según arrojan los datos del Eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea sobre conciliación familiar con motivo del Día de la Igualdad Salarial el próximo 3 de noviembre.

Sin diferenciar entre hombres y mujeres, el 18% de los padres y madres en España han disfrutado de este permiso y el 22% desea hacerlo en un futuro. Por el contrario, el 26% contestó a la encuesta que no quiere solicitar una excedencia para el cuidado de sus hijos y no piensa en hacerlo, el 7% no pudo porque no existía esta posibilidad en su empresa y el 13% no conocía este derecho.

A nivel europeo, el 32% de los hombres ha disfrutado de una excedencia para el cuidado de sus hijos o quiere hacerlo en el futuro, mientras que el porcentaje se eleva al 57% en el caso de las mujeres europeas encuestadas.

Entre las razones que citan los encuestados para hacer uso de esta posibilidad en mayor medida, destacan recibir una mayor compensación salarial durante el periodo de excedencia, poder elegir un permiso en bloques o a tiempo parcial o una extensión de la edad máxima de los hijos hasta la que se puede pedir este permiso.

Con respecto al permiso por paternidad, el 30% de los hombres españoles afirma haber utilizado este derecho, diez puntos más que la media europea, y el 23% tiene la intención de hacerlo. En el segundo caso es el mismo porcentaje que la media de los hombres europeos.

Los datos del Eurobarómetro publicado por Bruselas arrojan que el 52% de los ciudadanos españoles dicen tener acceso a cierta flexibilidad laboral para conciliar su trabajo con la vida familiar. Sin embargo, sólo el 26% asegura haberse beneficiado de esta flexibilidad, frente al 42% de los europeos.

El 26% de los españoles, en cambio, es consciente de la existencia de esta flexibilidad laboral pero nunca la ha utilizado, mientras que el 44% niega que existan en su empresa acuerdos para conciliar vida laboral y familiar (trece puntos más que la media europea, del 31%).