Miles de personas piden en Madrid el "fin a las injusticias" contra animales

Miles de personas convocadas por el Partido Animalista (Pacma) han pedido este sábado en Madrid que llegue el "fin de las injusticias contra los animales" y se acabe con los festejos en los que "el sufrimiento sigue siendo el triste protagonista".

Así se ha manifestado en declaraciones a Efe, Silvia Barquero, presidenta de Pacma, que quiere reclamar leyes que protejan a los animales y que se comience a prohibir las becerradas, en las que animales de menos de dos años "son acosados y apuñalados sin piedad hasta la muerte".

La concentración ha servido como altavoz "para dar voz a los que no la tienen", han asegurado los organizadores, que han recalcado que su objetivo es que "dejen de llenarse las plazas de víctimas" durante las festividades populares.

Barquero ha recordado que el Pacma presentó el año pasado en el Congreso de los Diputados su propuesta de "Ley Cero" de bienestar animal, con la que instaba a los partidos a elaborar una norma general que agrupase el criterio de las 17 leyes autonómicas.

Por ello, bajo el lema "Misión Abolición", la concentración se ha dirigido desde la Puerta del Sol hacia la Cámara Baja para recordar esta propuesta y que se acabe con la "violencia hacia los animales".

"Yo no me divierto con el sufrimiento", "la tortura no es cultura" o "maltrato animal al código penal" han sido algunas de las consignas que han coreados los asistentes a la manifestación, ataviados pañuelos verdes que han simulado "un chupinazo sin sufrimiento"