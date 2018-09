A las 2...serán las 2

La Comisión Europea propuso ayer la desaparición del cambio de hora en invierno y verano en la Unión Europea, tras una consulta en la que participaron millones de ciudadanos.

"Millones de personas respondieron y creen que en el futuro la regla debería ser todo el tiempo la hora de verano, y vamos a hacer eso", anunció el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a la cadena televisiva alemana ZDF.

"Cuando se consulta a los ciudadanos sobre algo conviene hacer a continuación lo que desean", añadió.

La Comisión propondrá eliminar los dos cambios de hora que se hacen cada año, sin proponer concretamente que quede establecida la hora de verano, precisó luego un portavoz de la institución, Alexander Winterstein.

Corresponde a los Estados miembros optar por una hora u otra, explicó ese portavoz.

Un total de 4,6 millones de europeos respondieron en los 28 países miembros a un cuestionario vía Internet, entre el 4 de julio y el 16 de agosto, y el 84% se mostró a favor de la medida.

La decisión final deberán tomarla el Parlamento Europeo (que en el pasado ya se mostró favorable al cambio de hora) y los Estados miembros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que el Gobierno está de acuerdo con la línea europea respecto a poner fin a los cambios de hora en la Unión Europea (UE).

Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo del Ministro, donde, según Celaá, se ha hablado de este asunto aunque no de si los países europeos deberían adoptar el horario de verano o el de invierno permanentemente.

No obstante, Celaá ha insistido en que el Gobierno está de acuerdo con la propuesta realizada por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien ha asegurado que, tras haber escuchado a millones de ciudadanos que manifestaron su opinión a través de una consulta pública, próximamente se presentará una propuesta legislativa para poner fin a los cambios horarios.

En concreto, un 84 % de los ciudadanos europeos y un 93 % de los españoles que participaron en la consulta pública se pronunciaron a favor de eliminar esta práctica, según los resultados preliminares de la encuesta publicados ayer por la Comisión Europea (CE). El cambio de la hora de verano a la de invierno, que se introdujo en Europa en principio para ahorrar energía, es una controversia permanente desde hace años. Sus detractores destacan sobre todo las perturbaciones fisiológicas que conlleva.

"El mensaje es muy claro" estimó por su parte la comisaria europea de Transportes, Violetta Bulc, en un comunicado.

"Estamos bastante de acuerdo con que no se cambie la hora, que no haya un cambio de hora, porque no observamos que haya tantas ventajas de este cambio horario (...) por lo tanto estamos de acuerdo con la línea europea, lo que está planteando Juncker", reaccionó en Madrid la portavoz del gobierno español, Isabel Celaa.

Desde hace años, varios países del norte de Europa, como Lituania, Finlandia, Polonia o Suecia reclaman el abandono de ese sistema.

"Numerosos estudios, aunque sin llegar a resultados definitivos, indicaron la existencia de efectos negativos en la salud de los seres humanos" a causa de esos dos cambios anuales, explicaron eurodiputados partidarios de la abolición en un comunicado.

Desde 1996, todos los europeos avanzan sus relojes una hora en el último domingo de marzo, y la retrasan una hora en el último domingo de octubre.

Los alemanes fueron los más interesados en responder al cuestionario; un total de 3,79% de su población respondió al cuestionario.

Detrás están los austriacos (2,94%) y los luxemburgueses (1,78%). En Italia solo respondió el 0,04%, en España el 0,19%.

"No se trata de un referéndum" explicó Alexander Winterstein, quien explicó que también se había tomado en cuenta otros elementos como "estudios científicos".

Pero, el Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira y el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla han coincidido en que la decisión de la Comisión Europea de proponer la eliminación del cambio de hora bianual en toda la UE "es un paso atrás" que "rompe la estabilidad horaria en Europa".

Mira ha calificado la decisión como un "paso atrás" que devuelve a los ciudadanos a "la época de la Edad Media", mediante la "imposición" de ideas de "gente que concibe que la Tierra es plana".

"La razón del cambio de hora es que el planeta gira con su eje de rotación desviado respeto al eje de la órbita por lo que la diferencia entre el día y la noche cambia muchísimo", ha asegurado Mira en declaraciones a "Europa Press". En concreto, en Galicia, el científico ha destacado que la diferencia entre el día y la noche en el solsticio de verano es de seis horas y 40 minutos y "sólo tres meses después" esa diferencia pasa a ser de cero horas.

Además, el científico ha concretado que otros tres meses después, la diferencia pasa a ser de 6 horas y 45 a favor de la noche. "Tenemos seis horas y 45 minutos de variación cada 3 meses y el cambio de hora lo que hacía era intentar mitigar un poco esa variación, que es el posicionamiento más lógico", ha resaltado.

Mira también ha criticado que la gobernanza de la UE haya pasado de "valorar unos criterios científicos y técnicos" a "lanzar una encuesta mal hecha por Internet" sobre la que asegura que "únicamente votan personas que están cabreadas" y de las cuales, "dos tercios son alemanes".

Por su parte el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, ha destacado en declaraciones para "Europa Press" que con esta decisión se ha "roto" una "estabilidad" horaria en Europa que era "bastante larga", de "aproximadamente unos 45 años".

"No hay razón objetiva que indique que tengamos una necesidad de realizar el cambio estacional. Si fuese un problema no nos comportaríamos como nos comportamos en verano o en invierno. No sabemos cómo va a reaccionar la sociedad española o la europea si se elimina el cambio estacional. Creo que la estabilidad es un valor en sí mismo", dijo.