Los periódicos lloran a Trump

Q ue levanten la mano aquellos doctos analistas que juraron que Donald Trump ya no residiría en la Casa Blanca por estas fechas. El bárbaro presidente votado por los estadounidenses ha sido menos dañino hasta la fecha de lo que cabía esperar, pero esta evidencia compite con el mantra ortodoxo de la satanización. Los periódicos norteamericanos conseguirán con sus lloriqueos que el emperador inculto ingrese en la historia como un gigantesco estadista. Sócrates sentenció que no le importaba lo que un asno dijera de él. Un periodista auténtico estaría orgulloso de que un fantoche de la televisión basura lo llamara "enemigo del pueblo", pero el New York Times y demás cabeceras lacrimógenas no quieren un presidente al que criticar, sino un ídolo al que adorar.

El vergonzoso alineamiento del Times con George Bush, el carnicero de Irak, no es una invención de Trump, mucho menos mortífero que su predecesor. Pasado el fervor patriótico, el diario neoyorquino despidió con deshonor a Judith Miller, la autora de las informaciones tóxicas sobre armas de destrucción masiva que habían inundado la portada del rotativo. Los centenarios de medios estadounidenses que se levantan hoy en rebaño contra un bufón, no enarcaron una ceja mientras Obama mataba después de una selección personal y mediante un cobarde dron a personas que nunca fueron juzgadas. Tampoco le recriminaron que no llevara ante los tribunales a uno solo de los culpables del colapso financiero.

Trump no ha señalado la paja en el ojo de la prensa. Ha metido el dedo en el ojo de periodistas que suspiran por el compadreo presidencial, y hurga en la cavidad ocular. Estos abusos se neutralizan desde la información, así de simple. A nadie debe extrañar en cambio la solidaridad con los llorones de los insignes cráneos españoles que se doblegaron serviles ante el excelente manejo de los tiempos de Rajoy, un Trump de cine mudo.