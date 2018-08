Detenido por matar a su pareja a puñaladas en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años como presunto responsable de la muerte de una joven de 21 con la que mantenía una relación sentimental y a la que abandonó junto a un centro sanitario con heridas por arma blanca que le han costado la vida.

Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos han tenido lugar esta madrugada en Dúrcal (Granada), municipio en el que convivía la pareja.

Tras abandonar a la joven en el centro sanitario, el hombre emprendió la huida, aunque fue detenido poco después y permanece en dependencias policiales, según las mismas fuentes.

La alcaldesa de Dúrcal, Antonia Fernández, ha explicado a Efe que a la unidad de la Policía Local encargada de violencia de género no le constan denuncias previas de la víctima.

Ha apuntado además que la pareja convivía en el municipio desde hace algo más de un año y medio, por lo que tenían su círculo de amigos pero no eran muy conocidos en esta localidad de unos 7.000 habitantes.

En el domicilio de la pareja, de origen extranjero, vivía también un niño, del que no han trascendido más datos y que sería el hijo de ambos.

"Esperemos que algún día se acabe esta lacra y que no tengamos que lamentar más casos así", ha dicho la alcaldesa, que ha señalado que solo se habla de este suceso en su municipio. Ha detallado que el detenido, que según la Guardia Civil no pasará hoy a disposición judicial, la llevó hasta el centro de salud local tras la agresión y la dejó allí "casi sin vida", por lo que los profesionales de urgencias no pudieron salvarla.

El Ayuntamiento ha convocado para este mediodía una concentración en la que se guardarán tres minutos de silencio por la muerte de la joven, una muestra de dolor a la que podrán sumarse otras cuando se confirme de manera oficial que se trata de un nuevo caso de violencia machista, el cuarto con una víctima mortal que se registra en la provincia este año.



949 mujeres asesinadas



Con el asesinato de hoy se alcanza la trágica cifra de 949 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas oficiales y 25 en lo que llevamos de año.

Los datos oficiales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad registran 25 mujeres asesinadas y 14 niños huérfanos en lo que va de año.

Por comunidades, de las víctimas de este año, 7 vivían en Andalucía, 3 en Cataluña, hay dos víctimas en Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-León, Galicia y Madrid, y una víctima en Aragón, Murcia y País Vasco.