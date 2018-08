Trucos para que no te roben en la playa

Cuando uno piensa en las vacaciones se visualiza tranquilamente disfrutando de un día de playa y pegándose unos buenos baños junto a su pareja, los amigos y/o los más pequeños de la casa.



Pero la realidad es bien distinta porque ir todos juntos hasta el agua puede suponer que en un abrir y cerrar de ojos nuestras pertenencias desaparezcan, por lo que alguien siempre se debe quedar en la toalla pendiente de que no nos roben.



A través de las redes sociales, la Guardia Civil nos ha mostrado un truco muy útil para guardar nuestros objetos de valor. Con un simple bote de crema del sol conseguiremos un lugar secreto y poco llamativo donde guardar lo más importante mientras nos bañamos.





Ponte a salvo de los #descuideros. Una buena manera de evitar los hurtos en la playa ???? es camuflar tus cosas de valor en un objeto que pase desapercibido.



Eso sí, cuadadín a quién le ofreces la cremita. ??#VeranoSeguro #Vacaciones2018 ???? pic.twitter.com/8YKxfD8fqQ — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 22 de julio de 2018

1. El agujero

2. El pañal usado

3. El paquete de toallitas

4. El vecino

Además, de esta idea a continuación os dejamos algunas otras formas caseras deMete todos tus objetos de valor en una bolsa hermética y de forma disimulada entiérrala bajo la arena. Después coloca encima tu toalla. ¡Recuerda no ponerte muy cerca de la orilla no vaya a ser que la marea suba!Lleva a la playa un pañal de bebé y mete en él el móvil en silencio, el monedero, las llaves... después. ¡Nadie se llevará nada ni hurgará dentro de un pañal!Guardar las cosas en lugares de poco valor es sin duda una gran idea. El paquete de toallitas es también un buen lugar. Mete primero todo en una bolsa de plástico, introdúcela en el paquete vacio y luegopara que quede más disimulado.Una de las técnicas más usadas y eficientes es la de pedir a los vecinos de toalla quemientras nos relajamos en el mar. Nadie te dirá que no porque de hecho querrán que les devuelvas el favor, eso sí, tienes que fiarte de ellos.