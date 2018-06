"Fue la curiosidad lo que hizo a Leonardo el más grande"

NATALIA VAQUERO

(Epipress) Madrid

Volcado en rastrear la vida de hombres excepcionales, Walter Isaacson (New Orleans, 1952), biógrafo de personajes tan decisivos para la historia como Albert Einstein, Benjamin Franklin, Henry Kissinger o Steve Jobs disecciona ahora la mente maravillosa de Leonardo Da Vinci, "el genio creativo más grande que ha existido", para demostrar que la curiosidad fue la clave de su éxito. "Leonardo Da Vinci. La Biografía" (Debate) describe a un inadaptado, bastardo, homosexual y vegetariano que supo ganarse en el siglo XV la admiración de los tolerantes florentinos por su inconmensurable deseo de entender la vida. No hay nadie como él, certifica Isaacson quien ve en Jef Bezos un alma renacentista que parece seguir pasos similares en cuanto a la amplitud de sus inquietudes. Agradecido por haber tenido la posibilidad de conocer a hombres fuera de lo normal, este periodista y escritor, uno de los 100 personajes más influyentes del mundo, según "Time", siente absoluta admiración por los que desean mejorar la existencia de los demás y entre ellos ya aparece una mujer: Jennifer Doudna con sus trabajos para descifrar el genoma humano.

-Dígame Walter, como biógrafo de los nuevos visionarios, ¿quién ha sido el que más le ha impresionado de todos ellos?

-Me ha impresionado Jennifer Doudna y sus trabajos destinados a descifrar la edición del genoma humano y también me impresiona Eric Lander que trabaja en el mismo campo. Jef Bezos también me llama la atención porque está interesado en todo. Me gustaría que me impresionara algún político actual pero no es el caso.

-¿Por qué ha elegido ahora descifrar la vida de Leonardo Da Vinci?

-Porque es el genio creativo más grande que ha existido. No hablo solo de un artista sino de alguien que combina el arte, la ciencia, la ingeniería y las humanidades. Nadie en la historia ha sido tan efectivo en tantos campos como él.

-¿Hasta el punto de que calificarlo de genio rebaja su grandeza?

-Rebajamos su grandeza si decimos que era una persona tocada por la mano de los dioses con un poder mental sobrehumano. Su genialidad realmente procede de su propio deseo de saber y de sus esfuerzos por superarse. Tuvo siempre la curiosidad y la capacidad de un niño de maravillarse por todo. Lo de una mente sobrehumana es más propio de Isaac Newton que de Leonardo Da Vinci.

-¿Quiere decir que no era intelectualmente un superdotado?

-Era un superdotado en cuanto a su imaginación y sus habilidades artísticas pero su curiosidad fue lo que marcó la diferencia. Todos podemos imitar esa curiosidad y observar las cosas con más atención.

-¿Cómo descubrió el sfumato en el famoso cuadro "La Virgen de las Rocas" que revolucionó la estética de la época?

-Lo hizo gracias a sus estudios de ciencia y sus conocimientos de anatomía sin olvidar su capacidad de observación. Se dio cuenta de que el ojo humano ve cosas no solo en un punto de nuestra retina sino en toda su parte de atrás. Tenemos dos ojos y por lo tanto vemos las cosas de forma no muy nítida, las líneas son casi siempre borrosas. Al usar el sfumato combinó el arte y las ciencias.

-¿Cuál es la clave del misterio de "La última cena", mural que atrae a Milán a una cola permanente de artistas y visitantes de todo el mundo para admirar la sorpresa de los rostros de los apóstoles cuando Jesucristo les anuncia que será traicionado por uno de ellos?

- "La última cena" es una mezcla de la capacidad de Leonardo para hacer ciencia, arte y teatro. La obra evidencia su amor por el diseño a través de las paredes pintadas y es llamativo cómo interactúan y reaccionan los apóstoles en la mesa. Es un cuadro muy teatral que muestra emociones internas algo que nunca antes se había hecho.

-¿Tiene usted una hipótesis plausible de la enigmática sonrisa de "La Gioconda", otra de las obras cumbres de su biografiado?

-Le llevó 16 años pintar esa sonrisa y durante ese tiempo diseccionó el rostro humano para descubrir todos los músculos y nervios que afectan a los labios. Entendió que vemos los detalles en blanco y negro a través del centro de nuestros ojos pero notamos los colores y las sombras mejor gracias a los bordes de nuestros ojos. Si uno mira directamente a la sonrisa, los detalles son claros pero si la miramos desde un ángulo nos asombra que los colores suben simulando que la sonrisa aparece y desaparece en función de cómo la observemos. Nuevamente es una combinación de arte, ciencia y de la comprensión de las emociones humanas.

-¿Cómo afectó a la vida de Leonardo su doble condición de homosexual e inadaptado?

-El llegó del pueblo de Vinci a Florencia como un joven inadaptado. Era ilegítimo, gay, vegetariano, zurdo y distraído y así y todo los florentinos lo recibieron encantados. La tolerancia de Florencia en 1470 hacia los inadaptados hizo creativa a la ciudad. Tuvo suerte porque incluso hoy en día hay sitios que no son tan tolerantes con los diferentes y no entienden que acogerlos fomenta la creatividad de la sociedad.

-¿Qué ha encontrado usted de interés sobre Leonardo en el castillo de Windsor?

-La reina de Inglaterra posee la mejor colección de dibujos de anatomía hechos por Leonardo. Él muestra en esos dibujos cómo entendía el funcionamiento de los músculos pero también del cerebro. He ido a todos esos lugares en los que se encuentran sus cuadernos y he podido ver cómo la disección del rostro humano está relacionada con la sonrisa que pintó en la Mona Lisa.

-¿Y en el "Codex Leicester", escrito por Leonardo con un espejo, hoy propiedad de Bill Gates?

-Todos los cuadernos de Leonardo son especulares. Lo que hace en este es hablar del flujo del agua y de la geología de la Tierra. Es un Leonardo que trata de adivinar el método científico de ese flujo. Su capacidad para cotejar la teoría con pruebas evidentes es asombrosa.

-¿Qué nos dicen los dos códices que se guardan en la Biblioteca Nacional de Madrid?

-Son dos de los mejores cuadernos de Leonardo y fueron descubiertos no hace mucho. Son elementos fundamentales para entender a Leonardo porque muestran sus maquinarias y conocimientos de ingeniería.

-Señor Isaacson. ¿Quién es el Leonardo de hoy?

-Hay muchos líderes empresariales volcados en muchas cosas interesantes. Steve Jobs era así y creo que en el futuro los más creativos serán los que sepan combinar el arte con las nuevas tecnologías.

-¿Puede aspirar Bezos a llegar a ser un Leonardo de hoy?

-No es tan genio como Leonardo pero le admiro por su interés en tantos campos diferentes.

-A las preocupaciones por la distribución, los drones, el espacio y la computación, Jeff Bezos ha añadido el periodismo al comprar "The Washington Post", ¿para qué lo hizo cuando se cree que el periodismo impreso está acabado?

-Eso demuestra su interés por todos los aspectos de la sociedad.

-¿Va a descubrir Bezos la fórmula mágica para monetizar el periodismo en la era de Internet?

-Es una misión nueva. No estoy seguro de que vaya hacer dinero con sus viajes al espacio y tampoco con el periodismo. Lo que le inspira es hacer misiones que beneficien a la humanidad. Esperemos que descubra esa fórmula mágica.

-Si Zuckerberg no entiende el papel del periodismo, ¿qué margen queda para el ejercicio de la profesión fuera de las redes sociales que conocemos?

-Facebook y Google han degradado el buen periodismo que se ha convertido en algo financiado principalmente por la publicidad que controlan esas dos compañías. Para que sobreviva el periodismo tendríamos que romper ese modelo y crear un modelo de negocio nuevo.

-¿Por qué Steve Jobs era tan insoportable para sus más estrechos colaboradores?

-Es cierto que era una persona difícil pero conseguía que sus colaboradores hicieran cosas que ellos no se imaginaban que eran capaces de hacer. Podemos perdonarle su carácter duro porque era un inspirador y un visionario.

-¿Cuál ha sido su herencia más relevante?

-Transformó muchos sectores: la informática, la telefonía, el periodismo, la distribución minorista, la fotografía, el cine? Su legado más importante creo que será haber inventado el iphone y ofrecer una plataforma para que otros desarrolladores creen servicios que combinan la telefonía, la informática, la movilidad y la localización.

-De la compleja personalidad de Henry Kissinger, Premio Nobel por la paz de Vietnam y supuesto corresponsable de varios golpes de estado en América del Sur hasta el punto de que el juez Garzón intentó procesarle por violar los derechos humanos, ¿con qué se queda usted?

-Kissinger tenía una personalidad muy compleja y no me podría quedar solo con una de esas dos propuestas.

-¿No se están pasando los gurús de Silicon Valley con fanfarronadas como la investigación que llevan a cabo sobre la inmortalidad?

-Estamos en un nuevo renacimiento en el que los más ricos apuestan por dar parte de su dinero para desarrollar proyectos inspiradores. Usar el dinero para investigación en progresos médicos es maravilloso. Hacerlo para convertirnos en inmortales me parece arrogante.