La Cofradía de Jesús Nazareno convoca elecciones a la Presidencia

Más de 12.000 hermanos y hermanas de la Cofradía de Jesús Nazareno "vulgo" Congregación de Zamora están llamados a las urnas para elegir un presidente o presidenta que lidere la hermandad (uno de los colectivos más grandes de la provincia) a lo largo de los próximos cuatro años.

La convocatoria se ha hecho pública en la noche de este jueves, 3 de septiembre, y el plazo de presentación de las candidaturas finaliza a las 10.45 horas del jueves 17 de septiembre. Las votaciones serán el sábado 19 de septiembre en la sede social de la cofradía, coincidiendo con el fin de semana de Fromago.

La asamblea tenía previsto retomar la asamblea para votar la modificación de estatutos que fue suspendida el pasado mes de enero al desbordar la asistencia el aforo del salón de actos y gimnasio del colegio Sagrado Corazón de Jesús, que fue el recinto reservado por la directiva para la celebración de dicha asamblea extraordinaria. El presidente de la cofradía, José Ignacio Calvo, anunció entonces que se volvería a convocar la asamblea extraordinaria, en un recinto más grande, después de la Semana Santa de 2026, pero parece que las elecciones a la presidencia serán antes y que la asamblea para el cambio de estatutos tendrá que esperar. Entre otros muchos cambios, los nuevos estatuos propuestos abrirían la posibilidad a las hermanas de participar en la procesión de la madrugada del Viernes Santo y a los hermanos en la del Sábado Santo con la Virgen de la Soledad, uno de los puntos más controvertidos.

Aunque los comicios acaban de convocarse, se prevé que concurra más de una candidatura, según la información que maneja este diario. En cualquier caso, las elecciones se celebrarán el 19 de septiembre, sábado, en horario de 11 a 20 horas en la sede social de la cofradía, ubicada en la calle Viriato.

Tienen derecho al voto los hermanos y hermanas mayores de 18 años. El voto es personal e intransferible, no se puede delegar, y será escrito y secreto. Los votantes deben presentar el DNI para identificarse.