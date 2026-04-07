Abogados Cristianos denuncia en el Juzgado la vandalización del mural de Nuestra Madre en Zamora

La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Zamora por la vandalización del mural de Nuestra Madre de las Angustias, situado junto a la sede de la Real Cofradía. Los responsables realizaron pintadas que cubrieron y alteraron específicamente los elementos más significativos de la composición, como los rostros de las figuras sagradas de la Virgen María y de Jesucristo, informa la agencia Ical.

La organización considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico y de un delito de escarnio de los sentimientos religiosos, ya que se trata de una agresión directa contra un bien artístico y contra un símbolo de profundo valor devocional y artístico para la ciudad.

Mural de Nuestra Madre, vandalizado por segundo año consecutivo. / Cedida

Abogados Cristianos también solicita información al Ayuntamiento de Villena tras lo ocurrido durante el traslado de la imagen del Cristo de la Columna, cuando un concierto de reguetón se desarrolló sin interrupción en el mismo lugar y momento en que transcurría la procesión.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señaló que “es absolutamente indignante que la Semana Santa, una de las tradiciones más importantes de España, se vea cada año empañada por ataques y provocaciones contra los cristianos". "Lo más grave es que en muchos casos esto ocurre por la dejadez o la mala gestión de algunas instituciones públicas, que no garantizan el respeto ni el normal desarrollo de las procesiones. No vamos a permitir que se normalicen estas agresiones”.

No se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de ataques, provocaciones e incidentes que evidencian una creciente permisividad frente a las ofensas a los cristianos y a sus celebraciones religiosas, añaden en un comunicado, en el que recuerdan que ya han logrado “importantes victorias judiciales en defensa de la libertad religiosa”, con sentencias condenatorias en casos como el asalto de Femen a la Catedral de la Almudena (Madrid).