Semana Santa histórica en Zamora con más de 250.000 visitantes

La Semana Santa de Zamora ha superado todas las previsiones alcanzando una afluencia superior a las 250.000 personas. Cifra récord que rebasa ampliamente los datos de ediciones anteriores. Afluencia masiva que ha abarrotado las calles de la ciudad durante los principales recorridos procesionales, así como durante el resto de las jornadas, especialmente desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección.

Sin duda, uno de los factores clave que ha contribuido a este éxito de participación ha sido el buen tiempo. Las condiciones meteorológicas favorables, con cielos despejados y temperaturas agradables durante la mayor parte de la semana han animado a los turistas procedentes de otras regiones y a los zamoranos que viven fuera de la provincia a acercarse hasta la capital para disfrutar de la Pasión.

No obstante, a pesar de la elevada concentración de visitantes, el balance en materia de seguridad es positivo, con escasos incidentes. Las intervenciones sanitarias registradas han sido las habituales en este tipo de celebraciones multitudinarias. "Más allá de algunas lipotimias puntuales por el calor y la acumulación de gente, no ha habido accidentes reseñables ni situaciones graves", detalla David Gago, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la capital.

Gente en una de las calles del centro de la capital. | ALBA PRIETO

El servicio de autobuses lanzadera, implantado como experiencia piloto, ha sido otro de los puntos destacados de esta Semana Santa en lo que concierne a la gestión por parte del consistorio. "El servicio ha funcionado bastante bien. Es una iniciativa nueva y siempre cuesta que la gente se acostumbre, pero es útil y creemos que ha sido bien recibido", explica el edil.

Servicio que ha facilitado los regresos a los hogares y que "ha llegado para irse progresivamente implantando". Autobuses urbanos lanzaderas en horario nocturno que, por el momento, no se valoran implantar de manera continuadurante los fines de semana debido a su coste en relación a las personas usuarias, pero sí para momentos de aglomeraciones en la ciudad como puede ser durante las Fiestas de San Pedro, Navidad o la Feria Internacional del Queso Fromago.

Prueba piloto que ha gustado y ha funcionado, pero que también se plantea mejorar de cara a la próxima Semana Santa. "Habrá que valorar y ajustar los recorridos y darle una vuelta a los horarios, viendo si son suficientes o no", valora Gago.

Despliegue sin precedentes también en materia de infraestructuras temporales, especialmente en lo relativo a baños portátiles, que se han ubicado en espacios donde nunca antes se habían puesto como en la calle de Balborraz, la calle del Oro y la Plaza de Arias Gonzalo. "Concretamente, la madrugada de Viernes Santo, desde la plaza de la Catedral hasta San Martín llegando hasta las Tres Cruces en cada bocacalle había uno o dos baños portátiles", matiza el concejal. Aun así, Gago reconoce que en momentos puntuales pudo haber carencias, como ocurrió en la salida del Vía Crucis, donde se concentraron algunas quejas. En concreto, fueron los vecinos de la Cuesta del Caño quienes criticaron que el espacio "se utilizase como retrete" lo que además, dificultó el acceso de los moradores a sus propios hogares. "El Ayuntamiento y la Cofradía no sabe en qué momento va a haber una aglomeración de gente. Si la hubo allí y no tenían, pues evidentemente hay algo que hay que solucionar", valora el edil.

Situaciones difíciles de prever, pero que sirven para mejorar de cara al futuro. "Si en otros años se repite este recorrido, que va a ser que no, porque va a estar abierta la Catedral, pero si hay un cambio de recorrido, pues estaremos más pendientes ante previsiones nuevas", declara.