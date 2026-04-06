Limpieza en la Semana Santa de Zamora: siete toneladas de basura se recogieron el Viernes Santo

Un protocolo de limpieza que ha impedido la acumulación de basura en calles y papeleras (siete toneladas de residuos se recogieron solo el Viernes Santo, una en el botellón de San Martín), récord de urinarios públicos, con 80 baños portátiles en la ciudad y la positiva prueba de los buses lanzadera desde los aparcamientos disuasorios del extrarradio, que se extenderá a los momentos de máxima aglomeración de otros eventos festivos como San Pedro.

Son datos destacados del positivo balance que acaban de hacer los concejales Pablo Novo y David Gago, como responsables de infraestructuras urbanas (que incluye basuras y jardines) y Seguridad Ciudadana y Promoción Económica en una Semana Santa que ha puesto a prueba a toda una ciudad que ha multiplicado por cuatro su población en una semana al superar los 250.000 visitantes, cifra que hay que coger con todas las cautelas, ya que no hay prueba objetiva que la avale y se hace a "ojo de buen cubero". Lo que no hay duda es de que ha habido mucha mucha gente este año.

Los servicios de limpieza, en el parque de San Martín tras el botellón / Cedida

Así lo constataba David Gago, que hablaba de "una Semana Santa, creo que es obvio y que todo el mundo lo ha visto, con muchas personas en la calle, con mucho turista, pero también con mucho zamorano". Mencionó al concejal de Turismo Christoph Strieder al apuntar como razones para esta máxima afluencia de gente el buen tiempo, el trabajo de promoción de las administraciones y la búsqueda de destinos interiores y tranquilos en épocas convulsas como las provocadas por la guerra de Irán.

Destaco el edil socialista "la buena acogida de los servicios de lanzadera, cerca de mil usuarios han utilizado este servicio durante los días de la Semana Santa, . Un servicio con muy poquita gente en el primer día, evidentemente, un servicio nuevo que nunca se había implantado, y bastante afluencia las tardes de Jueves, Viernes y Sábado Santo". Buena acogida "no solo por el turista que ha venido y ha podido dejar el coche fuera, sino también por los vecinos que viven más alejados del centro de la ciudad".

El de las lanzaderas es, dijo Gago, "un servicio que ha llegado para quedarse definitivamente en todas las épocas en las que tengamos una aglomeración de gente, bien sean ferias, bien sean las fiestas de San Pedro u otros eventos que se puedan organizar desde el propio Ayuntamiento".

En seguridad ciudadana y tráfico, "contentos, ningún incidente que sea destacable y que sea diferente al que puede ocurrir un fin de semana normal". Los días fuertes, como el Domingo de Ramos, el Martes o el Jueves Santo y sus madrugadas se ha saldado "sin incidentes destacables".

Siete mil personas en la Plaza Mayor

La jornada del Domingo de Resurrección, "albergó a 7.000 personas en la Plaza Mayor, "en estático", más todas las que fueron pasando a lo largo de la tarde, es decir, una aglomeración muy fuerte de personas y también con cero incidentes. Terminó a una hora prudente y en esto es en lo que nos tenemos que quedar".

Este año se ha batido el récord de baños portátiles, con 80 urinarios. "Probablemente, sigan haciendo falta más y probablemente seguiremos entre todos localizando los puntos más adecuados con la ayuda de Policía Municipal y cofradías, viendo dónde son necesarios". Reconoció Gago que hubo puntos, como la Cuesta del Caño, donde esta dotación se quedó corta. El año que viene la Cofradía del Vía Crucis regresará a la Catedral, por lo que no se dará ese problema. "Pero si hay otra que cambie de recorrido por otra cuestión habrá que tener esto muy presente".

La mayor dotación de baños se ha dejado sentir, para bien, en zonas como Tres Cruces, en Arias Gonzalo donde no había, en la calle de las Doncellas o Balborraz "que han funcionado también sin ningún tipo de duda, por lo tanto, en este sentido, analizando y viendo cómo seguir mejorando y creo que a todos nos gusta ver la ciudad así y también como tenemos unos buenísimos servicios municipales que atienden en el antes, en el durante y en el después".

Retirada de los reposteros. Simbólica imagen del fin de la Semana Santa de Zamora / Cedida

Agradeció, dentro de su área, el trabajo de la Policía Municipal "que, como saben, tenía servicio especial de Semana Santa, que han trabajado muy duro y muy intensamente en coordinación con, por ejemplo, con recogida de basuras y con otros servicios para conseguir que la ciudad funcione y en la que la ciudad se mueva".

Confió que esta "buena Semana Santa" haya dejado también un positivo balance en sectores económicos como hostelería y comercio.

Limpieza

Pablo Novo considera asimismo que el protocolo de limpieza establecido para Semana Santa ha funcionado bien, algo que ratifican los comentarios a nivel de calle."Habrá flecos como en la que seguir puliendo de cara a las futuras ediciones de la Semana Santa, pero desde luego creemos que se ha trabajado muy bien".

Solamente el Viernes Santo se han recogido siete toneladas de basura en toda la ciudad. Se ha tenido especial atención al vaciado de contenedores para evitar estampas como las que se han producido en alguna ocasión en la Plaza del Fresco con Mariano Benlliure. "Es decir, ya hemos sido muy ágiles también a la hora de trabajar de forma coordinada junto a las cofradías para, ante cualquier contingencia, ser lo más ágiles posibles a la hora de evitar ese tipo de estampas que nadie desea ver en la ciudad. Ha funcionado muy bien, por ejemplo, también el tema de la recogida de papeleras. Prácticamente en ningún punto hemos encontrado escenas de rebose, salvo momentos puntuales en los que el servicio no ha podido acceder debido a cuestiones de seguridad por el gran volumen de gente que hemos tenido en las calles".

Una agilidad que se ha trasladado a otro aspecto, "la eliminación de pintadas. Teníamos, como habíamos comentado, un vehículo de acción inmediata para cualquier imprevisto que surgiese y, ante avisos ciudadanos, se han llegado a quitar pintadas, por ejemplo, en el entorno del propio Arco de Doña Urraca o en otra serie de entornos que requerían de ese tipo de inmediatez. Es también un ejemplo, ya que era el segundo año que sucedía, que se vandalizaba el mural de Nuestra Madre. Enseguida, en cuanto nos lo comunicó la cofradía, nos pusimos manos a la obra y antes incluso de la Semana Santa quedó reparado".

Respecto a las papeleras, "es significativo que en todo el entorno del centro, cada hora hemos tenido a ese vehículo de acción inmediata haciendo revisión para evitar ningún tipo de rebose. Y también destacar, respecto a la parte de parques y jardines, estaba todo bastante previsto que este año en San Martín. Solamente se ha retirado en torno a una tonelada de residuos. Es decir, hemos visto también que ha disminuido el volumen de basura en este entorno, lo cual puede ser indicativo de que haya asistido menos gente".

Con lo cual, "yo creo que en líneas generales ha funcionado bastante bien el servicio. Ha habido bastante colaboración ciudadana y bastante inmediatez a la hora de responder a cualquier aviso que hemos recibido".

Seis hurtos y seis alcoholemias

Por su parte el balance del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, habla también de normalidad a pesar de la gran cantidad de gente que ha habido en Zamora estos días. Hubo en la capital seis hurtos además de alguna riña motivada por el consumo de alcohol.

El número de denuncias presentadas en la Comisaría de Policía ha sido la de una semana normal.

En el dispositivo de controles de Tráfico en torno a la capital en la madrugada de Viernes Santo se relizaron 576 pruebas y seis dieron positivo a alcohol (tres delito y tres infracción administrativa), una a drogas , se localizó a una persona que conducía sin carnet y en otros siete casos se multó por otras infracciones de la Ley de Seguridad Vial.

En la provincia la Guardia Civil llevó a cabo tres rescates de senderistas. El 2 de abril a las seis de la tarde unos senderistas se desorientaron y no encontraban el camino de salida del Tejedelo. Les localizó la Guardía Civil.

Ese mismo día a las siete y media de la tarde otros dos senderistas se desorientaron en la zona de Peña Trevinca, aunque pudieron ser localizados sanos y salvos.

Y el día 3, a las cinco y media de la tarde, otros senderistas se perdieron en la ruta de Vega de Tera a Ribadelago. Una patrulla les localizó y les llevó hasta el aparcamiento donde tenían el vehículo.