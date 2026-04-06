Israel López, presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora: "Crearemos una fundación para gestionar el Museo de Semana Santa"

Israel López Campos ha vivido su primera celebración tras ser elegido como presidente oficial de la Junta pro Semana Santa por los representantes de cofradías y hermandades en su asamblea general celebrada el pasado mayo.

La Semana Santa este año afrontó la ocupación de la catedral por Las Edades del Hombre, lo que hizo que varias cofradías, como Luz y Vida y Vía Crucis, tuvieran que replantear sus recorridos completamente y otras tuvieran que hacer pequeñas modificaciones como Santo Entierro y Vera Cruz.

Mi valoración es muy positiva y se demuestra el gran trabajo que hay por parte de las cofradías y de su organización porque nos adaptamos a todas las incidencias que podamos tener. Obras del Puente de Piedra, nos adaptamos; las Edades del Hombre, nos adaptamos y creo que han quedado unos recorridos procesionales espectaculares.

El traslado comenzó con un contratiempo en la calle del Puente, donde una casa tuvo que ser derruida de urgencia, lo que recordó a lo que sucedió, tiempo atrás, en la rúa de los Notarios con otra vivienda semanas antes de la Pasión ¿en algún momento pensaron que podía afectar a los desfiles que pasaban hacia el Puente de Piedra?

Sí, lo pensamos. Principalmente lo que pudiese afectar a Luz y Vida porque era el más inmediato, era a los dos días. Pero ahí también el trabajo del Ayuntamiento y de Policía Local ha sido maravilloso porque el contacto ha sido constante con nosotros e incluso nos han estado informando incluso cuatro veces al día de cómo iba el derrumbe y el desescombro. Lo que demuestra el trabajo que hay de la propia Semana Santa y de lo que hay alrededor de ella porque se movilizó absolutamente todo y el sábado al mediodía estaba la calle del Puente perfectamente para poder pasar por ella.

¿Podemos decir que se está profesionalizando cada vez más?

Sí, hay un cambio. Se nota un cambio y una profesionalización muy grande. Se ve que las reuniones de necesidades, aun habiéndolas acortado en tiempo, cumplen su finalidad y todo está como se pide. Tenemos que estar muy agradecidos.

Israel López a las puertas de Santa María de la Horta. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Tiempo

Por fin buen tiempo y todas las cofradías y hermandades han podido salir y completar sus recorridos después de dos años donde la meteorología lo impidió en mayor o menor medida.

El tiempo de este año ha sido maravilloso. Nos lo merecíamos y lo merecían todas las hermandades y cofradías. Además, repercute no solo en que los recorridos se puedan completar, sino que repercute en la ciudad porque yo no recuerdo haber visto Zamora como está este año.

Las aceras han estado repletas de gente horas antes de los desfiles, la respuesta del cofrade de acera ha sido increíble.

Bestial, había gente a las seis de la mañana cogiendo sitio para ver a la Esperanza en Balborraz o filas de gente hasta casi el bar Chillón en la calle de Diego de Ordax para ver Vía Crucis.

Necesitamos seguir manteniendo nuestra esencia para que el que viene de fuera vea lo que hacemos y lo respete

¿Vamos a morir de éxito?, ¿qué lectura extrae?

Yo la lectura que hago es que ha surgido efecto esa difusión por la que hemos apostado y que quizás no se estaba apostando de la manera correcta, e influye de manera exponencial el buen tiempo. Cuanto mejor tiempo más se mueve la gente y no hay anulaciones de reservas. Ya nos comentaron en las reuniones que tuvimos, incluso en la reunión de seguridad, que las plazas hoteleras estaban ya al cien por cien. Y eso es lo positivo. Le viene bien a Zamora, aún necesitando más fuentes de ingresos, se demuestra que la Semana Santa es uno de los motores de la ciudad, quizá el motor principal.

La Junta pro Semana Santa de Zamora ¿dispone de estimaciones de cuántas personas han estado en la ciudad?

No, será en los próximos días cuando conozcamos la cifra, pero te diré que yo noté ya mucha gente desde el traslado del Nazareno. Yo valoro mucho la posibilidad de aparcar. Y, por ejemplo, el Viernes Santo tuve que aparcar el coche en el Corazón de María y eso ¡no me ha pasado en la vida! Todavía no tenemos una estimación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero, todo el mundo estamos de acuerdo y coincidimos en que no se recuerda un año con tantísimo público en Zamora.

Y mucho público y desgraciadamente siempre hay un garbanzo negro en toda cesta, que fue por ejemplo la incidencia en Tercera Caída en la que ciertas personas atravesaron la Banda de Zamora mientras que estaban todavía en la Plaza Mayo al concluir el acto ¿nos falta un poquito de civismo y de respeto a la gente que hace posible la Semana Santa?

Creo que en actos tan masificados siempre va a haber alguien que sea el punto discordante y que pierda las formas. Lo que hay que hacer es intentar evitarlo de la mejor manera posible, que no se genere más escándalo. Nosotros necesitamos seguir manteniendo nuestra esencia para que el que venga de fuera, vea cómo se hace aquí y lo respete.

Israel López en un acto vinculado a la Semana Santa. / Alba Prieto / LZA

Y ¿cómo mantener esa esencia?

Trabajando como estamos trabajando. Intentar aprender de lo que tenemos alrededor para algunas cosas, como puede ser por ejemplo en cómo hacen la difusión o cómo ellos potencian su Semana Santa, pero manteniendo ese respeto, ese silencio, ese recogimiento que tenemos en la Semana Santa de Zamora que la hacen única. Nosotros no tenemos unas influencias de otras localidades como sí tienen otras Semanas Santas. Y eso yo creo que se transforma en lo que vemos, que se llena Zamora.

Casi todos los pasos que procesionan se encuentran en la carpa tras trasladar a ella sus grupos escultóricos la Vera Cruz. La construcción está haciendo las funciones de museo hasta que se concluya la edificación del nuevo.

Yo considero que ha sido el mayor acierto que se ha tenido porque aparte de que el lugar es digno, la imagen es digna. No tienes una sensación de carpa o de construcción improvisada o que la puedas asemejar a la que se pone en carnavales. Es una construcción de hormigón, una construcción que está climatizada donde hay una preservación de los pasos. Yo creo que lo que damos es una imagen de profesionalización y de querer lo nuestro y de cuidarlo, a expensas de cuando tengamos el museo.

Financiación

La Junta de Cofradías la única vía de financiación propia que tenía eran las entradas del museo, ¿existe la posibilidad de hacer visitable la carpa?

Hoy por hoy no es visitable porque tendría que cumplir una serie de requisitos. Ya nos dijo Patrimonio que no se podía habilitar para que fuera visitable por las dimensiones que tiene, por el número de grupos escultóricos que tiene dentro y porque también hay que cumplir unas medidas de seguridad. Nosotros somos conscientes de ello y hay que velar por lo que tenemos, tener paciencia y esperar por el museo.

Israel López Campos presidente comisión Junta pro Semana Santa. / Archivo

La financiación propia es quizás el handicap de las cofradías y en un consejo rector decidieron apostar por incrementar la cifra de los socios colabores ¿cómo ha ido?

Ya tenemos reuniones para después de Semana Santa porque cuando llega la Cuaresma te tienes que centrar en que todo salga bien, en solucionar todos los problemas que puedan venir y en dar la cobertura y el soporte a todo lo que requiere cada hermandad. Hemos estado haciendo llamadas, hemos tenido conversaciones con empresas y eso ya lo retomamos a partir de Lunes de Pascua.

El certamen de fotografía se ha convocado con unas bases modificadas. ¿Por qué?

Porque tenemos que ir de la mano de los cambios tecnológicos. Ahora tenemos la inteligencia artificial y han suscitado un problema con lo de las ráfagas de fotos. Todo eso hay que ir registrándolo en una serie de modificaciones a futuro. Este año hemos hecho las que convienen en la época en la que estamos y estoy seguro que cuando pasen tres, cuatro o cinco años y toda la tecnología vaya cambiando, nos tendremos que ir amoldando. Creo que la Junta tiene que ir de la mano con la evolución social y con la evolución tecnológica, sobre todo, para evitar problemas.

Difusión

Ya han puesto en marcha la renovada web o su app este año cuenta con publicidad ¿las cofradías se han puesto las pilas en adaptarse en las maneras de difusión del siglo XXI?

Sí, porque teníamos que tener una página web acorde a lo que es la Semana Santa de Zamora, que no se tenía. Teníamos que tener una aplicación que en la anterior no funcionaba y ahora tenemos una aplicación que lo ha hecho un programador de manera desinteresada, que ahora está metiendo publicidad porque conlleva unos gastos para él y que nunca ha costado un solo céntimo a la Junta pro. Es más, quiere revertir de forma de donativo esa parte de publicidad a la Junta pro. Las redes sociales son vitales porque ahora mismo se mueven a la par que la información en papel y hay que continuar, hay que seguir innovando.

Innovando como por ejemplo con las Holy Cards...

Sí, las Holy Cards han sido un éxito y consideramos que tenemos que aprender de todos. Funciona en otras ciudades, supone una publicidad para nuestra Semana Santa, sin coste alguno para la Junta pro, ni para las hermandades y cofradías, y sí puede revertir en cierto ingreso a las mismas porque se hacen campañas en las que se les dan sobres a cada cofradía que luego destinarán lo logrado a obra social. Además, lo decía muy bien nuestro asesor eclesiástico que es una forma óptima de hacer pastoral de manera indirecta porque a los niños les enseña muchas cosas de Semana Santa y los puedes enganchar a la misma.

¿Mantendrán el cartel de fotografía y el de pintura?

Sí, se van a mantener.

El presidente de la Junta de Cofradías en la presentación de la nueva web. / José Luis Fernández / LZA

Museo de Semana Santa

En el Museo de Semana Santa se observa un gran avance, pero ¿cómo van las obras?

Las obras van muy bien. Tenemos una fecha de la que se ha hablado en el mes de diciembre, que era mayo del 2027. Incluso se nos ha dicho que se pueda llegar a adelantar algún que otro mes. Pero una cosa es que se adelante la finalización de las obras del museo, luego hay que musealizarlo. Nosotros con la musealización ya tenemos bastante avanzado las conversaciones y una vez concluida la Semana Santa empezamos a reunirnos por esa musealización.

En esas reuniones, ¿a qué puertas van a tocar?

Vamos de la mano de quien está apostando por nuestra Semana Santa.

¿Instituciones públicas y privadas?

Sí. De primeras públicas y luego habrá privadas.

En el Museo, tienen que pensar a largo plazo, ¿cómo pretenden que sea?

Hay ya una planificación porque ya no tenemos un museo en el cual es un almacén de pasos, sino que va a ser un museo vivo y un museo que tiene que albergar obras en depósito de otros museos y eso tiene que estar gestionado por profesionales. Lo que tenemos que hacer es que sea un museo que se pueda explotar en todas sus facetas para que sea lo más autosuficiente posible.

Las hermandades y cofradías son el eje principal de la Semana Santa y del Museo

Un museo autosuficiente no resulta fácil.

Se tiene que poner una entrada, pero se tienen que buscar muchas más opciones económicas. Tú tienes que hacerlo atractivo para que el que venga a Zamora venga a ver los pasos de Semana Santa y también una exposición de tal fotógrafo, hay estas obras de arte... que el atractivo sea continuo. Aparte de que pueda haber, por ejemplo, un congreso de médicos, un congreso de abogados en salas que se puedan alquilar. Y después buscar la financiación público-privada. Puede haber salas que tengan el nombre de alguna institución privada. Y todo eso va a ser ingresos que va a tener. Lo que sí está claro es que igual que estamos profesionalizando la Junta por Semana Santa, se tiene que profesionalizar todo lo que rodea el Museo de Semana Santa, desde el interior hasta lo que esté exterior, con una fundación que queremos que esté a finales de este año. Tiene que ser todo completamente profesional.

En el centro, el presidente de la Junta pro Semana Santa durante un consejo rector. / Victor Garrido / LZA

Esto ¿va a conllevar una renuncia para las cofradías y hermandades?

Las hermandades y cofradías no van a perder lo que tienen, ni van a quedarse fuera. Van a seguir siendo los principales protagonistas. Lo que sí que habrá que trabajar es de otra manera, y esa otra manera se ha visto en la construcción temporal. Se está organizando ya, se están sentando bases de cómo hacer las cosas, y se ha demostrado albergando diferentes hermandades y cofradías en la construcción temporal que ha habido problema cero a la hora de las colocaciones, de los montajes de faldillas…. eso se tiene que extrapolar de una manera profesional al museo, y lo que habrá es que hacer una forma organizada. Las hermandades y cofradías son el eje principal de la Semana Santa y del Museo.

¿Cómo son las relaciones internas entre las cofradías?

Pues muy buena, muy buena. Y se transmite en las decisiones que son por unanimidad, así se ha visto hasta el día de hoy. Los consejos rectores duran 45 minutos, se trabaja de manera rápida y ágil. Está claro que en todo grupo humano siempre va a haber ciertas desavenencias, pero las hay que saberlas tratar, hay que saber que lo que se habla se tiene que hablar desde el respeto y desde el compañerismo, y es como se está haciendo todo.

¿Van a una?

Sí, se puede decir que sí que se va a una. Yo no le voy a gustar a todo el mundo, ni todos gustamos a todo el mundo, pero lo que tenemos que tener claro es el fin común que tenemos, que es nuestra Semana Santa y la ciudad. Cada uno luego se toma el café con quien quiere, pero el trabajo es todo uno y el trato es muy cordial y bueno.