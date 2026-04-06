Un cofrade del Yacente fue evacuado por Cruz Roja tras sufrir una caída en la procesión
La hermandad compartió un comunicado para conocer su identidad e interesarse por su salud
La Semana Santa de 2026 en Zamora ha sido un éxito rotundo. Así lo aseguran las 250.000 personas que visitaron la capital en algún momento de la semana de Pasión. En esta edición no ha habido que lamentar la cancelación o acortamiento de ningún recorrido y todas las cofradías han podido salir a la calle.
Uno de los momentos importantes de esta Semana Santa ha vuelto a ser el cántico del Miserere durante la procesión de la Hermandad de Jesús Yacente en la Plaza de Viriato, el cual no pudo ser escuchado por uno de sus cofrades, que sufrió una caída y tuvo que ser evacuado por los efectivos de la Cruz Roja.
Ayer, la hermandad compartió un comunicado en sus redes sociales para interesarse por la salud de este hermano de fila, ya que fue evacuado de inmediato y "la rapidez, la profesionalidad y escrupulosidad" de los profesionales que lo atendieron impidió conocer algún dato a la directiva de Jesús Yacente.
"Si algún amigo o familiar considera oportuno facilitarnos alguna información en este sentido, le rogamos contacte con nosotros por mensaje privado o al email. Muchas gracias por la colaboración", concluía el comunicado publicado en redes sociales.
Hace unos minutos, la cofradía actualizaba el estado de este suceso con el siguiente mensaje: "Nos complace compartir con todos la gran alegría que ha supuesto para la Hermandad haber recibido confirmación del buen estado de salud de nuestro accidentado hermano en la noche del Jueves Santo y contar con su presencia en el próximo Via Lucís. Comenzamos sí el tiempo pascual".
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