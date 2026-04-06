De almuerzo en Zamora, "dos y pingada"
Dos huevos fritos con jamón o magro de cerdo, vuelta y vuelta, el triunfo de la sencillez en la gastronomía
Zamora ha despedido su Semana Santa, que está declarada de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural, con la degustación de miles de platos del "dos y pingada", un almuerzo típico de este domingo a base de huevos fritos y jamón que se ha servido en la mayoría de restaurantes de la ciudad, así como en domicilios particulares.
El "dos y pingada" es una tradición gastronómica que se remonta a mediados del siglo XX, cuando los cargadores de los pasos del Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría, comenzaron a tomar ese almuerzo al concluir la procesión del Domingo de Resurrección.
Lo hacían en los dos bares que entonces tenía el barrio de la Horta, los de la Virgen en el Herminia y los del Jesús Resucitado en el Oviedo’s, según ha recordado el propietario de ese último , Santos Manjón.
En su bar a lo largo del día ofrecen más de 160 menús de ese plato consistente en dos huevos fritos, dos lonchas gruesas de jamón serrano pasadas vuelta y vuelta por la sartén y una rebanada de pan.
En el mismo barrio Raúl Cabrero, del bar Liberten, explica que a principios del siglo XXI llegaban a servir hasta 300 platos del "dos y pingada", ya que entonces, cuando el menú valía mil pesetas, únicamente se servía en este barrio zamorano.
En la actualidad, no se ponen tantos menús como entonces, pero el éxito del plato y de degustarlo en el barrio en el que nació ha llevado a este restaurante a ampliar esta jornada su terraza a una calle contigua para poder atender a toda la clientela.
Hoy en día el plato típico se ha extendido a toda la ciudad y prácticamente no hay restaurante que no ofrezca el Domingo de Resurrección el "dos y pingada".
El calórico plato se vincula también a la celebración religiosa de este día, que pone fin a una Cuaresma marcada por la abstinencia de comer carne los viernes.
La celebración del Domingo de Resurrección ha ganado auge en Zamora en los últimos año y para alargar la fiesta más allá del "dos y pingada".
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